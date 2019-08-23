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BİK'in 2019 basın çalışanları istatistikleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

İstatistiklere göre 2019'da resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı bin 75 oldu - Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 7 bin 593 kişi olarak gerçekleşti. Bu sayının 5 bin 179'unu erkek, 2 bin 414'ünü ise kadın çalışanlar oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu'nun (BİK), resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerine ilişkin olarak il düzeyinde hazırladığı 2019 istatistikleri açıklandı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınların sayılarına, asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, basın kartı sahipliğine, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan sayıları itibarıyla veriler belirlendi.

Açıklanan istatistiklerde, gazetelerde engelli ve emekli olarak çalışan fikir işçilerinin sayılarına dair bilgiler de yer aldı.

İstatistiklerde geçen yıl olduğu gibi tamamlanan eğitim durumu verileri, ilköğretim, lise, ön lisans, iletişimle ilgili ön lisans, lisans, iletişim fakültesi mezunu, yüksek lisans, doktora şeklinde ayrılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Verilere göre Türkiye'de 2019'da resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete sayısı 2019 itibarıyla bin 75 oldu. Bu gazetelerde toplam çalışan sayısı ise 7 bin 593 kişi olarak gerçekleşti. Bu sayının 5 bin 179'unu erkek, 2 bin 414'ünü ise kadın çalışanlar oluşturdu.

Resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde basın kartı sahibi olarak 3 bin 211 kişi istihdam edildi. Bu kişilerden bin 283'ü İstanbul'da yaşıyor. Resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam edilen 289 kişi, resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde çalışıyor.

Antalya ve Adana, İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller olurken, bu illeri Diyarbakır, Çanakkale, Rize, İstanbul, Konya ve Samsun takip etti.

BİK'in hazırladığı istatistiklerde resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda çalışan engelli ve emekli sayılarına da yer verildi. Buna göre, bu yayınlarda çalışan engelli sayısı 35 ve emekli çalışan sayısı 953 oldu.

Eğitim tablosuna göre ise bin 199 kişi üniversitelerin iletişim fakültelerinden mezun olurken, iletişimle ilgili ön lisans programlarından mezun olup, basın sektöründe çalışanların sayısı ise 175 civarında. Resmi ilan yayınlama hakkını haiz süreli yayınlarda bin üç ilköğretim mezunu, 185 lise mezunu, 729 ön lisans, 2 bin 415 lisans mezunu bulunuyor. Yüksek lisans yapmış çalışan sayısı 79 olurken, doktorasını yapmış fikir işçisi sayısı ise 7 olarak gerçekleşti.

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basın ilan kurumu BİK

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