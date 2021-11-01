Bikini krizi sonrası Hentbol Federasyonu kural ısrarından geri adım attı

Uluslararası Hentbol Federasyonu, plaj hentbolu sporcusu kadınlara bikini zorunluluğundan geri adım atarak, forma kurallarını yeniledi.

Kurum, Temmuz ayındaki Avrupa şampiyonasında verdiği karar nedeniyle tepki toplamıştı.

Bikini altı giymeyen Norveç kadın hentbol takımına, şampiyona sırasında 1500 euro ceza kesilmişti.

Cinsiyetçi olarak değerlendirilen ceza sonrası, bikini zorunluluğunun kaldırılması çağrıları gündeme geldi.

Amerikalı pop müzik yıldızı Pink, Norveçli kadın sporcularının cezalarını ödemeyi teklif etti.

Pink Twitter'da, "Cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için Norveç kadın plaj hentbolu takımından gurur duyuyorum. Asıl Avrupa Hentbol Federasyonu ceza almalıdır. Cezaları sizin için memnuniyetle ödeyeceğim" paylaşımını yaptı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun kural değişikliğine ilişkin bir açıklaması olmadı.

Ancak 3 Ekim tarihli son kural yönetmeliğinde, formaların bikini olarak tanımlanmadığı görüldü.

Yenilenen kural kitabına göre, plaj hentbolu sporcusu kadınlar, vücuda yapışan şort ve üst giyebilecekler.

'Nesneleştirilmesinin ve cinsiyetçiliğinin sonu olsun'

Erkekler için açıklanan kurallarda ise, çok bol olmamak şartı ile şort giymeye izin veriliyor. Şortların diz kapağından 10 santimetre uzunlukta bitmesi isteniyor.

Norveçli aktivist Talitha Stone, forma kuralları konusunda bir imza kampanyası yürütüyordu.

BBC'ye konuşan Stone, kural değişiminin, sporcu kadınların nesneleştirilmesinin ve cinsiyetçiliğinin sonu olmasını umduğunu söyledi.

Talitha Stone tüm kız ve kadınların, cinsel taciz ve kıyafet endişesi olmadan spor yapma hakkı olduğunu savundu.

Eylül ayında, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç bakanları, Uluslararası Hentbol Federasyonu'ndan kuralları gözden geçirmesini istedi.

