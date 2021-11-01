HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bikini krizi sonrası Hentbol Federasyonu kural ısrarından geri adım attı

Bikini krizi sonrası Hentbol Federasyonu kural ısrarından geri adım attı

01.11.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Hentbol Federasyonu, plaj hentbolu sporcusu kadınlara bikini zorunluluğundan geri adım atarak, forma kurallarını yeniledi.

Bikini krizi sonrası Hentbol Federasyonu kural ısrarından geri adım attı

Uluslararası Hentbol Federasyonu, plaj hentbolu sporcusu kadınlara bikini zorunluluğundan geri adım atarak, forma kurallarını yeniledi.

Kurum, Temmuz ayındaki Avrupa şampiyonasında verdiği karar nedeniyle tepki toplamıştı.

Bikini altı giymeyen Norveç kadın hentbol takımına, şampiyona sırasında 1500 euro ceza kesilmişti.

Cinsiyetçi olarak değerlendirilen ceza sonrası, bikini zorunluluğunun kaldırılması çağrıları gündeme geldi.

Amerikalı pop müzik yıldızı Pink, Norveçli kadın sporcularının cezalarını ödemeyi teklif etti.

Pink Twitter'da, "Cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için Norveç kadın plaj hentbolu takımından gurur duyuyorum. Asıl Avrupa Hentbol Federasyonu ceza almalıdır. Cezaları sizin için memnuniyetle ödeyeceğim" paylaşımını yaptı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun kural değişikliğine ilişkin bir açıklaması olmadı.

Ancak 3 Ekim tarihli son kural yönetmeliğinde, formaların bikini olarak tanımlanmadığı görüldü.

Yenilenen kural kitabına göre, plaj hentbolu sporcusu kadınlar, vücuda yapışan şort ve üst giyebilecekler.

'Nesneleştirilmesinin ve cinsiyetçiliğinin sonu olsun'

Erkekler için açıklanan kurallarda ise, çok bol olmamak şartı ile şort giymeye izin veriliyor. Şortların diz kapağından 10 santimetre uzunlukta bitmesi isteniyor.

Norveçli aktivist Talitha Stone, forma kuralları konusunda bir imza kampanyası yürütüyordu.

BBC'ye konuşan Stone, kural değişiminin, sporcu kadınların nesneleştirilmesinin ve cinsiyetçiliğinin sonu olmasını umduğunu söyledi.

Talitha Stone tüm kız ve kadınların, cinsel taciz ve kıyafet endişesi olmadan spor yapma hakkı olduğunu savundu.

Eylül ayında, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç bakanları, Uluslararası Hentbol Federasyonu'ndan kuralları gözden geçirmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Görüntüler paylaşıldı! Fotokapana yakalanmışlar

Görüntüler paylaşıldı! Fotokapana yakalanmışlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.