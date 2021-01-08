Bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu

Enzo veya Dalton adıyla anılan uyuşturucu satıcısı ile yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı ortaya çıkan Bianca'nın yakınları, eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

Polis olay ile ilgili soruşturmayı derinleştirirken Bianca'nın ailesi, kızlarının uyuşturucu satıcısı olan erkek eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisini bitirdiği ve bikinili fotoğraf paylaştığı için öldürüldüğünü söyledi.

Bianca'nın yaptığı paylaşımına "Yerinde olsaydım, kesinlikle benden nefret ederdim" mesajını eklediği dikkat çekti.

Rio de Janeiro'nun bdüşük gelirli bir gecekondu mahallesinde yaşayan Bianca, bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra aniden ortadan kayboldu.

Olay ile ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi ise, genç kızın bir yıldır ilişki yaşadığı eski erkek arkadaşının silahlı bir şekilde Bianca'yı otobüs durağına kadar takip edip kendisini kaçırdığını söyledi.

Lourenco'nun teyzesi, yerel medyaya verdiği röportajda yeğenini aramaya gittiğini ancak bunun yerine şüpheliyi içki içerken bulduğunu söyledi.

Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan teyze, adama Bianca'yla ilgili sorular sorduğunu ve baskı altında kalan adamın, genç kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini iddia etti.

Bianca Lourenco'nun ailesi genç kadının cesedinin yerini sorduğunda ise, uyuşturucu satıcısı iddiaya göre "hiçbir şey yapmadığını" söyleyerek hikayesini değiştirdi.

Genç kadının yakınları, uyuşturucu satışının eski sevgilisini öldürdüğünü ve parçaladığını, daha sonra vücut parçalarını Guanabara Körfezi'ne attığını iddia ediyor.

İnternetteki yerel haberlere göre, Lourenco'nun bazı vücut parçaları çoktan ortaya çıktı. Bianca'nın erkek arkadaşı ise, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.



