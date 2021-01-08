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Bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu

08.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra ortadan kayboldu

Sevgilisinden ayrıldı, intikam olarak sosyal medyada bikinili fotoğrafını paylaşarak "Yerinde olsaydım, kesinlikle benden nefret ederdim" notunu düştü. Aynı gün ortadan kayboldu. Korkunç gerçek ise birkaç gün sonra ortaya çıktı.

Brezilya'da yaşayan 24 yaşındaki Bianca Lourenco isimli kadın, uyuşturucu satıcısı erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra Twitter hesabından bikinili fotoğraf paylaştı.

Rio de Janeiro'nun bdüşük gelirli bir gecekondu mahallesinde yaşayan Bianca, bikinili fotoğraf paylaştıktan sonra aniden ortadan kayboldu.

Bianca'nın yaptığı paylaşımına "Yerinde olsaydım, kesinlikle benden nefret ederdim" mesajını eklediği dikkat çekti.

Polis ekipleri ortadan kaybolduğu bildirilen genç kadın için arama ekipleri oluşturdu.

2 Ocak tarihinde ortadan kaybolan Bianca'nın cansız bedenine ait parçalar polis tarafından bulundu.

Polis olay ile ilgili soruşturmayı derinleştirirken Bianca'nın ailesi, kızlarının uyuşturucu satıcısı olan erkek eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisini bitirdiği ve bikinili fotoğraf paylaştığı için öldürüldüğünü söyledi.

Enzo veya Dalton adıyla anılan uyuşturucu satıcısı ile yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı ortaya çıkan Bianca'nın yakınları, eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

Olay ile ilgili isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi ise, genç kızın bir yıldır ilişki yaşadığı eski erkek arkadaşının silahlı bir şekilde Bianca'yı otobüs durağına kadar takip edip kendisini kaçırdığını söyledi.

Lourenco'nun teyzesi, yerel medyaya verdiği röportajda yeğenini aramaya gittiğini ancak bunun yerine şüpheliyi içki içerken bulduğunu söyledi.

Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan teyze, adama Bianca'yla ilgili sorular sorduğunu ve baskı altında kalan adamın, genç kadını öldürdüğünü itiraf ettiğini iddia etti.

Bianca Lourenco'nun ailesi genç kadının cesedinin yerini sorduğunda ise, uyuşturucu satıcısı iddiaya göre "hiçbir şey yapmadığını" söyleyerek hikayesini değiştirdi.

Genç kadının yakınları, uyuşturucu satışının eski sevgilisini öldürdüğünü ve parçaladığını, daha sonra vücut parçalarını Guanabara Körfezi'ne attığını iddia ediyor.

İnternetteki yerel haberlere göre, Lourenco'nun bazı vücut parçaları çoktan ortaya çıktı. Bianca'nın erkek arkadaşı ise, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.

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