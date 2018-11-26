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Bikinili Fotoğraf Uygulaması Facebook’un Başını Ağrıtacak mı?

26.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

İngiltere parlamentosunun, Facebook’un güvenlik açıklarını kullanan bir uygulama geliştiren şirketin gizli belgelerine ulaşması tartışma yaratırken 7 ülkeden milletvekilleri Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ü sorgulamaya hazırlanıyor. Londra’daki oturuma katılması istenen Zuckerberg talebi reddetti

Bikinili Fotoğraf Uygulaması Facebook’un Başını Ağrıtacak mı?

İngiltere parlamentosunun, Facebook’un güvenlik açıklarını kullanan bir uygulama geliştiren şirketin gizli belgelerine ulaşması tartışma yarattı.

Bir İngiliz milletvekili, arkadaş listelerindeki kişilerin bikini ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşılabilmesini sağlayan söz konusu uygulamayla ilgili son derece sert bir hamle yaparak, üretici şirket yöneticisini elindeki belgeleri Salı günü iddiaların ele alınacağı uluslararası oturum öncesi teslim etmeye zorladı.

Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins, Pazar günü paylaştığı tweet mesajında, belgeleri hali hazırda incelediğini ve istemeleri halinde kamuya açma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Six4Three adlı uygulama üreticisi, 2013-2014 yılları arasında Amerikan mahkemesinin sosyal medya devine açtığı dava kapsamında yer alan dosyaları satın almıştı. Facebook’un gizlilik uygulamaları ve kullanıcı sözleşmelerinde değişikliğe gitmesi üzerine “bikinili fotoğraf uygulaması” Pinkini de kapatıldı. Şirket bunun üzerine Facebook’a dava açtı.

Toplam yedi ülkeden milletvekilleri Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ü sorgulamaya hazırlanıyor. Londra’daki oturuma şahsen ya da video konferans aracılığıyla katılması istenen Zuckerberg bu talebi reddetti.

Six4Three şirketinin en üst düzey yöneticisi Theodore Kramer’den elindeki belgeleri devretmesini iki kez istedi. Observer gazetesinin haberine göre Kramer belgeleri komisyona vermediği takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Facebook söz konusu belgelerin gizli kalmasını istiyor. California’da bir hakimin 2018’in ilk aylarında belgelerin mühürlenmesini kararlaştırdı.

Facebook’tan yapılan açıklamada iddiaların tamamen mesnetsiz olduğu belirtildi.

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