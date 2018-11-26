Bikinili Fotoğraf Uygulaması Facebook’un Başını Ağrıtacak mı?

İngiltere parlamentosunun, Facebook’un güvenlik açıklarını kullanan bir uygulama geliştiren şirketin gizli belgelerine ulaşması tartışma yarattı.

Bir İngiliz milletvekili, arkadaş listelerindeki kişilerin bikini ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşılabilmesini sağlayan söz konusu uygulamayla ilgili son derece sert bir hamle yaparak, üretici şirket yöneticisini elindeki belgeleri Salı günü iddiaların ele alınacağı uluslararası oturum öncesi teslim etmeye zorladı.

Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins, Pazar günü paylaştığı tweet mesajında, belgeleri hali hazırda incelediğini ve istemeleri halinde kamuya açma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Six4Three adlı uygulama üreticisi, 2013-2014 yılları arasında Amerikan mahkemesinin sosyal medya devine açtığı dava kapsamında yer alan dosyaları satın almıştı. Facebook’un gizlilik uygulamaları ve kullanıcı sözleşmelerinde değişikliğe gitmesi üzerine “bikinili fotoğraf uygulaması” Pinkini de kapatıldı. Şirket bunun üzerine Facebook’a dava açtı.