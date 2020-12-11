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Bikinili fotoğrafı kıskançlık yarattığı için Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

11.12.2020 12:56 | Son Güncelleme:
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Bikinili fotoğrafı kıskançlık yarattığı için Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

Rusya ulusal muhafızlarından ve aynı zamanda güzellik kraliçesi olan kadın, kıskanç meslektaşları yüzünden Putin’in kişisel ordusundan kovulduğunu iddia ediyor.

32 yaşında ve bir çocuk annesi olan Anna Khramtsova, geçtiğimiz yıl tüm adayları eleyerek ulusal güzellik yarışmasında birincilik elde etti.

Eli silahlı güzellik kraliçesi kıskançlık nedeniyle kovulduğunu iddia etti.

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Khramtsova, bikininin kendisi için sahne kostümü olduğunu ifade etti.

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Yarışmayı kazandıktan sonra kadın meslektaşları tarafından dışlandığını söyledi.

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Ancak Khramtsova çalıştığı hizmet binalarının içini gösteren video paylaşmak gerekçesiyle işinden kovuldu.

Teşkilattaki cinsiyetçiliğin kurbanı olduğunu söyleyen Khramtsova, Rus hükümetinin askeri gücü içinde özellikle kadınların kıskançlıkla karşılaştığını söyledi. İşten çıkarılmasına neden olan video ise silindi.

“ÖNE ÇIKTIM”

Katıldığı bikini fitness yarışmasında çekilen görüntülerin kıskançlık yaratmış olabileceğini ve bunun sonucunda kovulduğunu düşünen Khramtsova, Moskova Radyosu’na “Kovuldum, çünkü bunu yapmak zorunda hissettiler. Öne çıkmıştım. Görevden alınma sebebim, dezenfeksiyon sırasında binayı videoya kaydetmekti” dedi. Khramtsova çektiği videonun yaşadığı şehirde yalnızca birkaç kişi tarafından görüldüğünü sözlerine ekledi.

Cinsiyetçilik kurbanı olduğunu düşünüyor.

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Khramtsova başarılarından gurur duyduğunu söyledi.

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Bikinili fotoğraflarının meslektaşları arasında kıskançlık yarattığını söyledi.

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Khramtsova açıklamalarına “Yarışmadan sonra kıskançlıklar büyüdü. Hobilerimi ve yaptığım sporları öğrendiler ve beni teşkilattan gönderdiler” dedi. Ancak karara itiraz edeceğini ima eden Khramtsova “Yakın gelecekte ne yapacağıma karar vereceğim. Ama teşkilattan bu şekilde ayrılmayacağım” dedi.

Anna, Miss National Guardin’deki başarısının kadın meslektaşları arasında bölünmeye yol açtığını ve kendisinin yalnız bırakıldığını söyleyerek “Zaferimle gurur duyuyorum. Bazıları beni tebrik ederken bazıları da kıskançlıklarını sergiledi. Erkek meslektaşlarım beni tebrik etti, bazıları benimle kişisel olarak tanışmaya çalıştı. Böylesi bir popülerlik memnuniyet verici. Ancak teşkilattaki birçok kadın benimle selamlaşmayı bile bıraktı” dedi.

Güzellik kraliçesi, erkek meslektaşlarının kendisiyle tanışmaya çalıştığını söyledi.

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Kararı en kısa zamanda reddedeceğini söyledi.

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Khramtsova ordu kökenli.

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Kendisine verilen sert tepkinin nedenini anlamadığını söyleyen Khramtsova “Sahneye bikini ile çıktım. Ama bikini benim için sahne kostümünden başka bir şey değil” dedi ve sahte sosyal medya hesapları tarafından ev içi şiddet kurbanı olarak yansıtıldığını da sözlerine ekledi.

Putin tarafından kurulan ve 340 bin muhafızdan oluşan teşkilatın içinden bir kaynak, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya yaptığı açıklamada videonun kuralları ihlal ettiğini söyledi.

KADINLAR BENİ DIŞLADI

Aynı kaynak “Khramtsoca Rus Muhafız Birliği’ne ait kapalı binalardan görüntü aldı. Bu kabul edilemez” dedi.

Bir sözcü ise “Hizmet koşullarına uymak tüm personel için mecburidir ve çalışanın kişisel sorumluluğunu ifade eder” dedi.

Ordu kökenli ve emniyet teşkilatı üyesi olan bir aileden gelen Khramtsova’nın babası 30 yıl boyunca orduda görev yaptı, aynı şekilde annesi de üniforma giydi.

Ulusal muhafız birliğinin görevi arasında sınırları korumak, silah kontrolünü ele almak, terörle mücadele, organize suçları bertaraf etme, kamu düzenini koruma ve önemli devlet kurumlarını güvende tutma yer alıyor.

Rakiplerini eleyerek tacı giymeye hak kazandı.

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Anna, mücadele etmeden birlikten ayrılmayacağını söyledi.

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Bir kaynak, gizli lokasyondan görüntü paylaştığı için kovulduğunu belirtti.

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Khramtsova, videonun yalnızca birkaç kişi tarafından görüldüğünü belirtti.

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Anne ve babası da ordu ve emniyet teşkilatı kökenli.

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