Bikinili fotoğrafı kıskançlık yarattığı için Putin’in ulusal muhafız birliğinden kovuldu

32 yaşında ve bir çocuk annesi olan Anna Khramtsova, geçtiğimiz yıl tüm adayları eleyerek ulusal güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Eli silahlı güzellik kraliçesi kıskançlık nedeniyle kovulduğunu iddia etti. Khramtsova, bikininin kendisi için sahne kostümü olduğunu ifade etti. Yarışmayı kazandıktan sonra kadın meslektaşları tarafından dışlandığını söyledi. Ancak Khramtsova çalıştığı hizmet binalarının içini gösteren video paylaşmak gerekçesiyle işinden kovuldu. Teşkilattaki cinsiyetçiliğin kurbanı olduğunu söyleyen Khramtsova, Rus hükümetinin askeri gücü içinde özellikle kadınların kıskançlıkla karşılaştığını söyledi. İşten çıkarılmasına neden olan video ise silindi. “ÖNE ÇIKTIM” Katıldığı bikini fitness yarışmasında çekilen görüntülerin kıskançlık yaratmış olabileceğini ve bunun sonucunda kovulduğunu düşünen Khramtsova, Moskova Radyosu’na “Kovuldum, çünkü bunu yapmak zorunda hissettiler. Öne çıkmıştım. Görevden alınma sebebim, dezenfeksiyon sırasında binayı videoya kaydetmekti” dedi. Khramtsova çektiği videonun yaşadığı şehirde yalnızca birkaç kişi tarafından görüldüğünü sözlerine ekledi.

Cinsiyetçilik kurbanı olduğunu düşünüyor. Khramtsova başarılarından gurur duyduğunu söyledi. Bikinili fotoğraflarının meslektaşları arasında kıskançlık yarattığını söyledi. Khramtsova açıklamalarına “Yarışmadan sonra kıskançlıklar büyüdü. Hobilerimi ve yaptığım sporları öğrendiler ve beni teşkilattan gönderdiler” dedi. Ancak karara itiraz edeceğini ima eden Khramtsova “Yakın gelecekte ne yapacağıma karar vereceğim. Ama teşkilattan bu şekilde ayrılmayacağım” dedi. Anna, Miss National Guardin’deki başarısının kadın meslektaşları arasında bölünmeye yol açtığını ve kendisinin yalnız bırakıldığını söyleyerek “Zaferimle gurur duyuyorum. Bazıları beni tebrik ederken bazıları da kıskançlıklarını sergiledi. Erkek meslektaşlarım beni tebrik etti, bazıları benimle kişisel olarak tanışmaya çalıştı. Böylesi bir popülerlik memnuniyet verici. Ancak teşkilattaki birçok kadın benimle selamlaşmayı bile bıraktı” dedi. Güzellik kraliçesi, erkek meslektaşlarının kendisiyle tanışmaya çalıştığını söyledi. Kararı en kısa zamanda reddedeceğini söyledi.