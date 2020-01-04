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  4. Bikinili görüntülenen Selena Gomez kilolarıyla dikkat çekti

Bikinili görüntülenen Selena Gomez kilolarıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, son albümünün yayınlanmasından sonra arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmak için Hawaii'ye gitti. Teknede objektiflere yakalanan şarkıcının aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

Selena Gomez, uzun bir aradan sonra ilk defa görüntülendi. İki yıl evvel arkadaşından yapılan böbrek naklinden sonra sağlıklı görünen Gomez, yeşil bikinisi ve özgüveniyle göz doldurdu.

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Hawaii’de arkadaşlarıyla yat turuna çıkan Gomez’in aldığı kilolar ise dikkat çekti. Gomez’in yeni albümünün ardından dinlenmeye çekildiği söyleniyor.

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Rare adlı üçüncü stüdyo albümünü tamamlayan Gomez’in bu albümü 2015’ten beri yaptığı en kapsamlı müzik projesi olarak adlandırılıyor. Albüm toplam 10 şarkıdan oluşuyor.

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selena gomez hawaii

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