Bikinili görüntülenen Selena Gomez kilolarıyla dikkat çekti

Selena Gomez, uzun bir aradan sonra ilk defa görüntülendi. İki yıl evvel arkadaşından yapılan böbrek naklinden sonra sağlıklı görünen Gomez, yeşil bikinisi ve özgüveniyle göz doldurdu.

Hawaii’de arkadaşlarıyla yat turuna çıkan Gomez’in aldığı kilolar ise dikkat çekti. Gomez’in yeni albümünün ardından dinlenmeye çekildiği söyleniyor.

Rare adlı üçüncü stüdyo albümünü tamamlayan Gomez’in bu albümü 2015’ten beri yaptığı en kapsamlı müzik projesi olarak adlandırılıyor. Albüm toplam 10 şarkıdan oluşuyor.

