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Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan makyajsız poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile aşkıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya bikinili haliyle olay olmuştu. Sarıkaya o konuda tek kelime etmezken Cem Yılmaz ise mahkemeye koşmuştu. Sarıkaya o günden sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan makyajsız poz

Geçen hafta sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte baş başa tatil yaparken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu.

Sarıkaya ve Cem Yılmaz normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Bodrum’da almıştı.

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Özel anlarının görüntülenmesi sonrası gündem olan ikiliden Cem Yılmaz konuyla ilgili harekete geçerek özel hayatın gizliliğinin ihlali üzerinden şikayetçi olurken Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştı.

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Sarıkaya'nın bikinili ve kilolu hali dikkat çekmişti. Takipçileri Serenay’dan açıklama beklerken, genç kadın konuyla pek de ilgisi olmayan bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.

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Eline konmuş bir kelebeğin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya altına da şunları yazdı: “Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak.”

Sarıkaya'nın paylaşımında makyajsız olması da gözlerden kaçmadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten siz özel mahrem bir alanınız nı kaldıkı dava edıyorsunuz mesela vucudunuzun neresi ifşa oldu.Sizin açık etmediğiniz bir nokta mı burası.Zaten bıkını ile rahatlıkla poz verıyorsunuz bu insanları rahatsız etmiyor mu,bırakın mahkemeyı oyalamayın ya
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