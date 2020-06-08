Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan makyajsız poz

Geçen hafta sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte baş başa tatil yaparken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu.

Sarıkaya ve Cem Yılmaz normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Bodrum’da almıştı.

Özel anlarının görüntülenmesi sonrası gündem olan ikiliden Cem Yılmaz konuyla ilgili harekete geçerek özel hayatın gizliliğinin ihlali üzerinden şikayetçi olurken Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştı.

Sarıkaya'nın bikinili ve kilolu hali dikkat çekmişti. Takipçileri Serenay’dan açıklama beklerken, genç kadın konuyla pek de ilgisi olmayan bir paylaşım ile sessizliğini bozdu.

Eline konmuş bir kelebeğin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya altına da şunları yazdı: “Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak.”

Sarıkaya'nın paylaşımında makyajsız olması da gözlerden kaçmadı.

