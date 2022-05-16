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  4. Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi! "Bir bakış her şeyi anlatır"

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi! "Bir bakış her şeyi anlatır"

16.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal son zamanlarda Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye başladır. Kariyer ve aşk hayatı olumlu ilerleyen Zuhal Topal, eşiyle verdiği pozu romantik ifadelerle paylaştı.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi! "Bir bakış her şeyi anlatır"

Selena, Sihirli Annem gibi bir zamanlara damga vuran dizilerde aldığı rollerle oyunculuk alanında dikkat çeken Zuhal Topal aynı başarısını sunuculuk alanında da gösterdi. İzdivaç, yemek programlarındaki eğlenceli sunumuyla ekranların aranan yüzlerinden biri olmayı başaran Topal, adeta aşka geldi.

ZUHAL TOPAL'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde bikinisiyle paylaşım yapmış ve düzgün vücuduyla genç kızlara taş çıkartmıştı.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

45 yaşındaki Zuhal Topal'a, "Mükemmel vücudunuz var" gibi yorumlar gelmişti.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Topal, 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ile verdiği pozu paylaşarak, "Bazen bir bakış anlatır her şeyi" diye yazdı.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Zuhal Topal ve Koray Saygıner ikilisinin Lina Saygıner adında kız çocuğu bulunuyor.

"KUMAŞ YETMEMİŞ GALİBA"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşiyle verdiği pozu, "Bayram kostümü" ifadeleriyle paylaşan Topal, bu parça ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Kıyafetinin boyunu eleştiren takipçiler, "Kumaş yetmemiş galiba", "Ben sadece ceket görüyorum" gibi yorumlar yapmıştı.

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

Bikinili pozuyla olay olan Zuhal Topal aşka geldi!

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bikini Zuhal Topal
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