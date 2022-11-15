Bikinisinden çok kendisi dikkat çekti! Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi

İsmi paylaşılmayan genç model, Fashion Nova tasarımı Euphoria Bikini'nin içinde, yumuşak, çekici bir makyaj ile bir havuz başında güneşlendiği görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.

MEST ETTİ

Alt kısımları basit ve küçük bir külot iken, bikini üstü bir spor sutyeni şeklindeki tasarlanmış gibiydi ancak göğsün tam altında büyük bir dekolte mevcuttu. Bu dekolte de tek bir hareketle ciddi bir dekolteye malzeme verebilecek cinstendi. Ancak bir aksilik olmadan tamamlanan çekimin sonuçları, herkesi mest etti.

KİMSE CESARET EDEMEDİ

Birçok kullanıcı, markanın mayolarının kalitesi hakkında övgüler yağdırmanın yanı sıra, görüntülerdeki modeli "mükemmel" ve "süper seksi" olarak nitelendirdi ve beğenilerini dile getirdiler. Sayısız kullanıcı, bikini setini çok beğendiklerini ama bu cesur dekoltenin azizliğine uğrama korkusundan dolayı almaya cesaret edemeyeceklerini dile getirdiler.