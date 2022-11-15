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  4. Bikinisinden çok kendisi dikkat çekti! Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi

Bikinisinden çok kendisi dikkat çekti! Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi

15.11.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nova Swim isimli mayo markasının modelliğini yapan genç bir kadının, markanın sayfasında paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Bikiniden çok genç modelin güzelliği ve iddialı dekoltesini başarıyla taşıyabilmesi gündem olurken, birçok kullanıcı gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.

Bikinisinden çok kendisi dikkat çekti! Dekoltesinin azizliğine uğraması an meselesiydi

İsmi paylaşılmayan genç model, Fashion Nova tasarımı Euphoria Bikini'nin içinde, yumuşak, çekici bir makyaj ile bir havuz başında güneşlendiği görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.

MEST ETTİ

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Alt kısımları basit ve küçük bir külot iken, bikini üstü bir spor sutyeni şeklindeki tasarlanmış gibiydi ancak göğsün tam altında büyük bir dekolte mevcuttu. Bu dekolte de tek bir hareketle ciddi bir dekolteye malzeme verebilecek cinstendi. Ancak bir aksilik olmadan tamamlanan çekimin sonuçları, herkesi mest etti.

KİMSE CESARET EDEMEDİ

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Birçok kullanıcı, markanın mayolarının kalitesi hakkında övgüler yağdırmanın yanı sıra, görüntülerdeki modeli "mükemmel" ve "süper seksi" olarak nitelendirdi ve beğenilerini dile getirdiler. Sayısız kullanıcı, bikini setini çok beğendiklerini ama bu cesur dekoltenin azizliğine uğrama korkusundan dolayı almaya cesaret edemeyeceklerini dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Model dekolte

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