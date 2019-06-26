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BİLAL EKŞİ'DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:01 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kazaların ardından geçen Mart ayında bütün dünyada uçuşları durdurulan Boeing 737-Max uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kazaların ardından geçen Mart ayında bütün dünyada uçuşları durdurulan Boeing 737-Max uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Boeing 737 Max tipi uçaklar için dünyadaki gelişmelerin halen daha devam ettiğini aktaran Ekşi, Türk Sivil Havacılığı'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Ekşi, "Bu temmuz ayında bizim 24 tane Max uçağımız olması gerekiyordu. Şu anda bunların 12 adedi bizde, 12 adedi de üreticinin fabrikalarında bekliyor. Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı ile Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı Boeing'in uçaklarda yaptığı bazı değişiklikleri düzenlemek için çalışıyor. Şu anda aldığımız bilgi Ağustos ayı sonunda uçakların yeniden düzenleneceği yönünde. Dünyadaki gelişmeleri kendi sivil havacılığımız takip ediyor. Süreçte uçaklar dünyanın bazı yerlerine uçmaya başlayacaklar. Sivil havacılığımız bazı değerlendirmelerde bulunacak" dedi.

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZLA BİNMEYECEĞİMİZ BİR UÇAĞI KULLANMAYIZ"
Bilal Ekşi şöyle devam etti:
"Biz, yolcularımızı ve şirketimizi her şeyden daha fazla seviyoruz. O yüzden buradan 'aman ticari biraz kaybımız var' diye yolcularımızı zerre kadar tedirgin edecek bir şeye izin vermeyiz. Bizler, çoluk çocuğumuzla binmeyeceğimiz bir uçağı kullanmayız. Kendi sivil havacılığımız, 'evet emniyetli, uçulur' dedikten sonra uçarız. Şahsi kanaatimi sorarsanız; Max uçakları oldukça iyi uçaklardır. Elbette üretimde hatalar yapılmış olabilir. Ama şu anda yeniden düzenlendiğinde emniyetsiz olarak hiçbir durum yok. Son derece güvenilir uçaklar olacaklardır. O yüzden bir ayda bitmedi bu iş ve dikkat edersiniz 6 ayı buldu."

ÜMİDİMİZ MAX'LERİN EYLÜL AYINDA GÖKLERDE OLMASI
Amerika ve Avrupa Sivil Havacılık otoritelerinin bu uçaktan yüzde 100 değil, yüzde 110 emin olmak istediklerinin altını çizen Ekşi, "Bu uçak düzenlendiğinde en güvenilir uçak olacaktır. Dünyada, Max'ler yere indirildiği zaman mecburen bazı havayolları sefer kestiler. Örneğin biz, 340 uçağa göre tarife yapmıştık. 24 uçak yere indirilince biz de sefer kesmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızdan bizim elimizde olmayan bu sebepten dolayı onların anlayışına sığınıyoruz. Evet, bizim ticari kayıplarımız var. Bunun için Boeing ile de görüşüyoruz. Ümidimiz Max'ler Eylül ayında gökte olacaklardır." diye konuştu.

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-Bilal Ekşi açıklamaları
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