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  4. Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak  

Bilal Erdoğan 21'inci yüzyıl Türkiye'si sizlerin eseri olacak  

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

KARS'ta 'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak dedi.

KARS'ta 'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panele katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gençlere seslenerek, 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak dedi.
Okçular Vakfı tarafından Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Sergi Sarayı'nda Kemankeş Türk Okçuluğu sergisinin açılışına katılan Bilal Erdoğan'a, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da eşlik etti. Haydar Ali Yıldız'ın sergi hakkında protokol üyelerine bilgi vermesinin ardından ok atışı da yapan protokol daha sonra paneli izlemek için salona geçti.
'Fetihleri anlamak Fatihleri anmak' konulu panelde konuşan Bilal Erdoğan, 200 yılı aşkın bir süredir bir batılılaşma rüzgarına katılmışız. Bugün gençlerin kafasında İstanbul'a yerleşmek var. Belki yurt dışı hayalleri kuranlar var. İşte modern bir hayat; giyimiyle, kuşamıyla, seyrettiği filmlerle, dinlediği filmlerle bütün bir yaşam tarzı konusunda batıya öykünen nesiller yetişmiş durumda. Bu iyi bir şey değil. Belki biraz hızlı oldu ama ülkemizde ciddi bir batılılaşma öykülerinin gelip geçmekte olduğunu kabul edelim. Peki bu aslında nedir Eğer mesele gelişmek, çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaksa o zaman bilimi, fenni, mühendisliği, teknolojisi, eğitimini alacaksın. Ama bakıyorsunuz aydın başlığıyla, aydın kisvesi altında bu cumhuriyet kurulduğu ilk dönemlerde çıkan nicelerinin önünü kesen bir zihniyet var karşımızda. Peki ne anlıyor batılılaşmadan Batılılaşmadan giyim kuşam anlıyor. 'Batılılar gibi giyinmezsek batılılaşamayız' diyor. Batılılaşmadan alfabe anlıyor. 'Alfabeyi değiştirmezsek batılılaşmayız' diyor. Batılılaşmadan eski eserlerin yok edilmesini anlıyor. 'Geçmişle bağımızı koparamazsak geleceğe yürüyemeyiz' sanıyor. Batılılaşma nedir batılılaşma İşte bütün bunların değerlendirdiğimiz zaman batılılaşma Teoman Duran'ın tabiriyle bir kültür soykırımıdır. O zaman bunun kendi kimliğimizi , kendi kültürümüzü, kendi inancımızı koruyarak mümkün olduğunu görmeye başladık diye konuştu.
Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, Eğer kendi geleceğimizi kuracaksak bakın 21'inci yüzyıl sizin. 21'inci yüzyıl Türkiyesi sizlerin eseri olacak. Bu Türkiye kendi kültürüyle, kendi değerleriyle, kendi inancıyla yolunu tutmuş bir ülke olarak dünyaya damgasını vurabilir ve vuracaktır. Buna inanmak ve çok çalışmak zorundayız. İçimize kapalı olmayacağız, dünyayı tanıyacağız dedi.
Konuşmalardan sonra Sultan Alparslan'ın doğumunun 990'ncı yıl dönümünde Ebü'l- Fetih Sultan Alparslan ve Anadolu'nun Fethi nedeniyle düzenlenen panele geçildi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Alparsan Yüce'nin yaptığı panelde, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Doç. Dr. Yaşar Kop birer konuşma yaptı.

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