Bilal Erdoğan Antalya’da cami açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel’in annesi Hacı Şükran Özel adına Manavgat ilçesinde yaptırdığı caminin açılışına katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Bilal Erdoğan, kısa bir süre önce caminin bulunduğu bölgede Ahmet Özel’in babasının cenazesi için bulunduklarını belirterek “O cenaze namazında burada böyle bir eksikliğin olduğu konuşulunca sağ olsun arkadaşımız bu işe niyetlendi ve kısa sürede bu güzel cami hayata geçirilmiş oldu. Ama geçmişi de biraz hatırlamak lazım bugün burada bir cami açılırken yakın tarihimizde ülkede camilerin ahıra çevrildiği camilerin yıkıldığı molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye’de 80 binin üzerinde cami var düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu. Şimdi bu camilerde namaz kılarken bu zihniyetin hala ülkemizde maalesef var olduğunu da unutmamız lazım." dedi.

Yeniden böyle şeyleri kimselerin akıllarından geçirmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Onun için çocuklarımızı yetiştirirken de camilerin gölgesinde yetiştirmeliyiz. Çevremize anlatmak lazım. Kimlerin bu camileri yıkanların peşinden gittiğini, kimlerin bu camileri yapanlardan peşinden gittiğini bilmeyenlere anlatmak lazım. Çok insanın haberi yok. Şöyle bir hesaplaşma yaşanmış olsa eyvallah yani geçmişte bunları bunları yaptık ama yanlış işlerdi bunlar artık biz bunları yapmayız. Duydunuz mu böyle bir şey maalesef. O zaman bunların farkında olan nesil yetiştirmek çok önemli. Ülkemiz dünyada biliyorsunuz dış yardımda birinci sırada milli gelirine oranla. Biz çok hayırsever bir milletiz biz hep mazlumun garibin duasını almaya gayret eden bir milletin torunlarıyız evelallah geleceğimize de inşallah bu şekilde çalışmaya devam ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum, vesile oldukları için o cenaze gününde kendisi de buradaydı, bu hayra aracılık etti. Allah yardımcısı olsun. Allah kendisinden razı olsun, hizmetlerini daim etsin inşallah” diye konuştu