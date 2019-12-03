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Bilal Erdoğan: Batının kültürünün o cazibesi bizleri aldatmamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Orhun abidelerindeki ifade çok manidar; 'Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizleri kandırmasın' diyor.

Gülseli KENARLI - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Orhun abidelerindeki ifade çok manidar; 'Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizleri kandırmasın' diyor. Bugün de batının süslü, iddialı, büyük lafları, batının kültürünün o cazibesi bizleri aldatmamalı, kandırmamalı. Bunun arka planında batının kendi menfaatlerini dünya üzerinde güçlendirme niyetlerinin yattığını gençlerimiz anlamalı" dedi.

Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali açılışı töreni yapıldı. Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen törene Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile üye devletler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile misafir devletler Türkmenistan, Macaristan ve KKTC temsilcileri de katıldı.

"TÜRK DÜNYASI POTANSİYELİNİN ÇOK UZAĞINDA"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Türk Dünyası ülkeleri arasında henüz ulaşım noktasında henüz istediğimiz yerde değiliz. Ülkelerimiz arasındaki mesafeler aşılamaz mesafeler değil. Birçok üye ülke zaten birbiri ile sınırı olan ülkeler. Ancak aramızdaki uçak trafiğini artırmada, kargo trafiğini artırmada hala yapılması gereken şeyler var. Bunun olabilmesi için üye ülkeleri yani Türk dünyasının gençlerinin birbirileriyle olan irtibatını artırmak gerekir. Geleceğe çok ciddi bir yatırım. Bugün Türk dünyasını yöneten insanların sizin yaşınızda olduğunu düşünün. Türk dünyası tamamen birbiriyle kopuktu, çok büyük siyasi engeller vardı. Ama bugün Türkçe Konuşan Devletler Topluluğu'nun üyeleri, gitgide siyasi olarak, kültürel olarak birbiriyle olan ilişkilerini artırmakta. Özbekistan'ın bu sene bu birliğe katılması çok önemli bir kazanım. İnşallah Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılması Türk Konseyi için çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu ülkelerin liderlerinin birbiri arasındaki samimiyetin, dostluk bağlarının da güçlü olduğunu görmek, bizim için çok önemli bir dönemde olduğumuzun delili. Türk dünyası potansiyelinin çok uzağında. Nüfus olarak, ekonomi olarak, coğrafya olarak, doğal kaynaklar olarak potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen tarihi ipek yolunun üzerinde bulunmasına rağmen, dünyanın yeni dinamiklerinin hep bu coğrafyamızın, bu ülkelerimizin lehine gelişmesine rağmen; henüz bu birliktelik, bu yakınlık ulaşmasına gereken potansiyele ulaşmış değildir" dedi.

"BATININ KÜLTÜRÜNÜN O CAZİBESİ BİZLERİ ALDATMAMALI, KANDIRMAMALI"

Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

"Türk dünyası olarak geleneksel sporlarımıza sahip çıkmakta, dünyada aslında özgünlüğümüzü güçlendirecek, bizim ülkelerimize, bizim kültürlerimize olan dünyanın ilgisini artıracak, ülkelerimizin ve Türk dünyasının da cazibesini güçlendirecektir. Bu bağlamda dördüncüsü düzenlenecek olan Göçebe Oyunları 2020 yılında Bursa'da İznik'te olacak inşallah. İlk üç etkinliği Kırgızistan başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye inşallah İznik'te çok güzel bir şekilde bu etkinliği gerçekleştirecek. Dünya Göçebe Oyunları da aslında Türk dünyasının çok önemli bir kültürel etkinliği olarak yerini almış durumda. Dünyaya ortak kültürümüzü tanıtmak için, ülkelerimizin bir ilgi, bir cazibe merkezi olmasını sağlamak geleneksel sporların da, Dünya Göçebe Oyunları'nın da çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Gençlerimizin de bu doğrultuda ortak kültürümüze sahip çıkması… Orhun abidelerindeki ifade çok manidar; 'Çinlilerin süslü lafları, onların ipek kumaşları sizleri kandırmasın' diyor. Bugün de batının süslü, iddialı, büyük lafları, batının kültürünün o cazibesi bizleri aldatmamalı, kandırmamalı. Bunun arka planında batının kendi menfaatlerini dünya üzerinde güçlendirme niyetlerinin yattığını gençlerimiz anlamalı. Biz Türk dünyası olarak birbirimize çok daha sahip çıkmalıyız"

"GENÇLER BİZİM ÖNCELİĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise, "Gençlik politikaları Türk Konseyinin öncelikleri arasında yer alıyor. Gençler bizim önceliğimiz ve geleceğimiz. Türk Konseyinde bir gençlik platformu oluşturmak zorundayız" diye konuştu.

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