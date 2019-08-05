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Bilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.

Bilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına, Eren Üniversitesi'nde panel düzenlendi. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'in yetiştirdiği önemli bir ilim ve bilim adamı olduğunu söyledi.
Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Vali Oktay Çağatay, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Pati İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
'ÖNEMLİ İLİM VE BİLİM ADAMIYDI'
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Bitlis'in yetiştirdiği önemli bir ilim ve bilim adamı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunu bu hafta etkinliklerle kutluyor, diğer yandan da Prof. Dr Fuat Sezgin yılını işliyoruz. Hem hocamızın vefatının akabinde 2019 yılının olması ve bunu memleketinde hatırlıyor olmamız güzel oldu. Burada mesele, büyük bir bilim insanını anlamak ve tanımaktır. Bizim bölgemizde böyle bir insan yaşadı. Bunu anlamamız ve öğretmemiz gerekiyor. Bizim bilim insanları, namazında ve niyazında bir yandan bilimde astronomide ilerlediler. Sanayi devrimine uzanan batının sıçrama dönemindeki çalışmaları araştırdılar. Onlardaki azme ve bilime ihtiyacımız var. Geleceği Müslümanların yöneteceği yeni bir çağı inşa edeceğiz. Bu vesile ile yapılan tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Panelin moderatörlüğünü yapan İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya da "Bugün burada yapacağımız panel yıl içerisinde 300 paydaşımızla birlikte yapacağız. Birçok ülkede gerçekleştirilecek olan 800 farklı programın başlangıcı Bitlis’ten başlıyor" dedi.
Program, panelistler Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İlahiyatçı ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili yaptıkları sunumlar ve günün anısına plaketlerin verilmesiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Bilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldıBilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldıBilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldıBilal Erdoğan, Bitlis'te Prof.Dr. Fuat Sezgin paneline katıldı

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