Bilal Erdoğan Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var -2

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvene sahip olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz. En uzak tüyü bitmemiş yetimin hakkı benden sorulur diye kaygılanacağız" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vakfın temsilcilik açılışına katıldı. Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bilal Erdoğan, vakıfta her yaş grubundan gençlerin eğitim alabileceğini ifade ederek, "Türkiye Gençlik Vakfı'nın yeni nesil gençlik vakfı olmasının anlamı gençlerin bizzat kendilerinin faaliyette bulunduğu, gençlerin kararları kendilerinin aldığı bir vakıf olmasıdır. Her yaş gurubu gençlerin eğitim alabileceği bir yer burası. Ailelerin içlerinin rahat ederek gönderebileceği yerdir burası. Burası çocuklarımız için ikinci bir okul olacak. Burada işte bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse bunları öğrenmiş olacak, hem de geleceğini kurarken, büyüyünce ben ne yapmalıyım derken doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak" dedi.