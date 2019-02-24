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Bilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi’nin düzenlediği 3’üncü Ümraniye Okçuluk Yarışması ödül töreni Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamaz

İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi’nin düzenlediği 3’üncü Ümraniye Okçuluk Yarışması ödül töreni Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Erdoğan, “Bize ait olanı bizden iyi kimse yapamaz” dedi.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenen ödül törenine Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve 13 il, 41 kulüpten 330 sporcu katıldı. Yarışmada Büyük Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Erkekler, Genç Bayanlar, Karma Minikler, Paralimpik Erkek ve Paralimpik Bayan kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

“OKÇULUKTA DA EN İYİ OLMAYA ADAY ÜLKEYİZ”

'Okçulukta da en iyi olmaya aday ülkeyiz' diyerek sözlerine başlayan Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye kendi karakteristik özelliği ile kendi zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur. Kendi sporumuza sahip çıktığımız zaman dünya çapında başarı getiriyor. Elbette sporun hepsi değerli, elbette gençlerimizin sporla gelişmesi çok önemli ama bu sporlar içerisinde kendi sporlarımızın unutulmasının izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Biz binicilikte de dünya çapında en iyi olmaya aday ülkeyiz. Güreşte en iyi ülkelerden bir tanesi olduğumuz gibi. Kendi sporlarımıza sahip çıktığımız zaman işte bunun yansımalarını kültürün diğer sahalarında da görmemiz lazım. Kendi sanatlarımıza sahip çıkmak, kendi müziğimize sahip çıkmak, mehterimize sahip çıkmak, halk oyunlarımıza sahip çıkmak. Neden? Bunlar bize ait. Bunlar bize ait olduğu için kimse bunları bizden iyi yapamaz. Öyle olduğu için de dünyada sadece burada alınabilir, burada bulunabilir. Bu bizi ne yapar. Dünyada daha çekici kılar. Bu bizi ne yapar? Dünyada daha güçlü kılar. Yani Türkiye kendi karakteristik özelliği ile kendi zengin kültürü ile dünyada ilgi çeken daha cazibe merkezi haline gelen bir ülke olur" ifadelerine yer verdi.

Yarışmacılara ödüllerini takdim eden Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Ya hak” diyerek ok atışını gerçekleştirdi.

“41 KULÜPTEN 330 SPORCU KATILDI”

Okçuluğa verdiği önemden bahseden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, "Yarışmaya 41 kulüpten 330 sporcu katıldı. Bilal Bey’e ve tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizim tarih boyunca yaptığımız birçok spor dalları var. İşte okçuluğundan tutun da güreşe kadar ve daha bir çok oyunlarımız var. Ama son yıllarda ve asırda hepinizin bildiği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran ama 22 kişinin oynadığı, dünyanın seyrettiği spor dallarının arkasından milyonlarca insan gidiyor. Bu farklı bir tablo. Halbuki onun karşısında bizim milli değerlerimizi yansıtan her konuda değerlerimizi ortaya koymamız ve özellikle sporda da gençlerimizi bu konuda yetiştirmemiz fevkalade önemli" dedi.

Bilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamazBilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamazBilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamazBilal Erdoğan: Bizim olanı bizden iyi kimse yapamaz

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