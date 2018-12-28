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Bilal Erdoğan: Büyük resme bakılabilirse fatihler yetişir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:45 | Son Güncelleme

OKÇULAR Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak" konulu panel düzenledi.

Tansu Edip GÖKBUDAK-Onur MERİÇ İSTANBUL (DHA)-OKÇULAR Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak" konulu panel düzenledi. Panele İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda davetli katıldı.

"FATİHLİK AYNI ZAMANDA BİR LİDERLİK MESLEĞİ"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan panelde bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Yaptığımız işlerde kendimizi veya aracıları değil ilahi takdiri görerek anlamak. İnşallah biz de Okçular Vakfı olarak bu şiarla nesiller yetiştiririz. Fatihler de böyle yetişiyor. Bir yandan şunu da söylemek istiyorum. Tabi fatihlik aynı zamanda bir liderlik mesleği. İnsanların önünde gitme mesleğidir. Büyük resmi ıskalayıp aralarda kaybolup, bir sürü kusurlar kabahatler bulup kendine hiç bakamamak. Büyük resme bakılabilirse fatihler yetişebilir. Devamlı kendimizi görmeyip başkalarının küçük hataları üzerine yoğunlaşırsak o zaman ne fatihler yetişir ne fetihler olur. İnşallah rabbim bize büyük resmi görmeyi nasip etsin nice fetihler nasip etsin" diye konuştu.

YILDIZ: 15 TEMMUZ'DA ŞUURUN CAPCANLI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada, "Bu programın bir medeniyet şuurunu tarih şuurunu, vatan, millet şuurunu kuşanmamıza vesile olacağına inanıyorum ki 15 Temmuz'da bu şuurun capcanlı olduğunu gördük. Az önce Fatihleri sıralarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şuuru bütün hücrelerinde taşıyarak bütün halkına televizyonlar aracılığıyla seslenip 'ölümüne' demesi de aynı kararlılığın, aynı cesaretin aynı şuurun yansımasıdır" dedi.

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