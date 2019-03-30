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Bilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda yemek yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER)'nce sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliğine katılan Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, şef Ömür Akkor ile yemek yaptı.  TOGEM-DER'in sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen “Cemre Çarşısı" etkinliğine eşi Reyyan Erdoğan ile katılan Bilal Erdoğan, stantları gezerek bilgi aldı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) TOPLUMSAL Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER)'nce sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliğine katılan Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, şef Ömür Akkor ile yemek yaptı.

TOGEM-DER'in sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen “Cemre Çarşısı" etkinliğine eşi Reyyan Erdoğan ile katılan Bilal Erdoğan, stantları gezerek bilgi aldı. Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın standında ok attı.

ATIKLARDAN YEMEK YAPTILAR

Erdoğan daha sonra sıfır atıkla yapılan yemek çeşitleri standına geçerek şef Ömür Akkor ile yemek yaptı. Bıçak tutma tekniği stantta bulunan şefler tarafından beğenilen Bilal Erdoğan, “Asıl püf noktası yemeği severek yapmak" dedi.

Bilal Erdoğan yemek yaparken eşi Reyyan Erdoğan ise izledi. Türlü yapımı tamamlandıktan sonra tencerenin kapağı 'yemeği yapan kapatır' denilerek Bilal Erdoğan'a kapattırıldı. Bu sırada eşinin yanına gelen Reyyan Erdoğan ise yemek piştikten sonra kapağı kendisinin açacağını söyledi. Türlü yemeği yapan Bilal Erdoğan'ın kullandığı sebzelerden artanlarla da Ömür Akkor çorba pişirirken, yapılan türlü yemeği ve çorba misafirlere ikram edildi.

Aynı standı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak da ziyaret etti. Bilal Erdoğan ve Ömür Akkor ile kısa bir süre sohbet eden Bakan Varank daha sonra ayrıldı.

"SON YILLARDA MUTFAĞA ÇOK ZAMAN AYIRAMIYORUM"

Bilal Erdoğan, "Sıfır atık evde başlıyor, gitgide toplum olarak israfa sürükleyen bir tüketim kültürünü benimsiyoruz, bundan kurtulmamız lazım, bir ürün alırken bile atığı ile ilgili kaygı duymaya başlamamız gerekiyor. Bu dünyayı kirletiyoruz ve yaşlandırıyoruz, halbuki bu dünya 7 milyar insana değil 10 milyar insana da yeter, yeter ki herkesin tüketim alışkanlıkları dünyaya saygılı bir şekilde yerleşsin. İnşallah TOGEM-DER'in bu çalışması da bu bilincin artmasına katkı sağlar" dedi.

Bilal Erdoğan yemek yapması ile ilgili olarak da "Değişik malzemeleri deneyerek bir yemek yaptım. Son yıllarda mutfağa çok zaman ayıramıyorum ama çocukken annem ve anneannem ev işlerinde bizleri de yanlarına çağırırlardı. 'Sen de şunu yap' diye bizlere iş verirlerdi. Bu günümüz annelerinin de yapması gereken bir şey. Bugün de eski günlerimi yad ettim. Şef Ömür ile birlikte sıfır atığa dikkat çekmeyi hedefleyen bir yemek planladık. Hiç atık olmadan bir türlü yaptık. Kalan malzemeleri ise domates çorbası yaparak değerlendirdik" diye konuştu.

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Bilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda yemek yaptıBilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda yemek yaptı
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