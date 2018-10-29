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Bilal Erdoğan Çin Ulusal Spor İdaresi Direktörü Gou ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

Görüşmede, okçuluk alanı başta olmak üzere spor alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı

PEKİN (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Çin Ulusal Spor İdaresi Direktörü Gou Congvın ile görüştü.

Bilal Erdoğan başkent Pekin’deki temasları çerçevesinde Çin Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Ulusal Spor İdaresi Direktörü Gou’yu makamında ziyaret etti.

Görüşmede, başta okçuluk olmak üzere iki ülke arasında spor alanında yapılabilecek iş birlikleri ve ortak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Erdoğan’a görüşmesinde Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen eşlik ederken, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de görüşmede hazır bulundu.

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