HABER

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:47 | Son Güncelleme

 DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, engelli vatandaşların sahip olduğu imkanların imkanların fevkalade olduğunu belirterek, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, engelli vatandaşların sahip olduğu imkanların imkanların fevkalade olduğunu belirterek, "Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz" dedi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle spor salonunda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda engelli bireyler aileleriyle birlikte katıldı. Programda engelli sporculardan oluşan iki basketbol takımı gösteri maçı yaptı.

Etkinliğe katılanlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kavuştuğu imkanlar hamdolsun fevkalade. Ancak istediğimiz noktada değiliz. Bugünün dünyasında konuşulan engellilik, hayatı bu dünyadan ibaret görenlerin anladığı engellilik. Öte dünyayı görenler için engellilik, belki görünür belki görünmez. Kafasının içinde engelleri olanlar var. Dünyayı anlamaktan aciz olanlar var. İnsanları sevmekten aciz olanlar var. Asıl kalpleri mühürlenmiş olanlara acımak lazım. Bu dünyanın bir de öte dünyası olduğuna inananlar olarak, bu engelliler günü hepimizin ibret vesilesi olsun. Bu dünyadaki engellilerin varlığı bizim dünya ve ötesiyle ilişkimizi sorgulamamıza keşke vesile olsa." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura çekileceğini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, "Bakanımız Zehra Hanım açıkladı, aralık ayının son haftasında kamuda engellilerin istihdamının kurası çekilecek. Bu bir müjde, hayırlı uğurlu olsun. Her geçen sene Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde engellilerin şartlarının, imkanlarının, istihdam ve eğitim olanaklarının arttığını göreceğiz. Her geçen sene şehircilik açısından engelli vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarının güçlendiğine şahit oluyoruz. Bunların daha da iyi olduğunu göreceğiz. Allah'ın izniyle daha güçlü bir Türkiye olarak 21. yüzyıldaki yürüyüşümüzü sürdüreceğiz." diye konuştu.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldüMidibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü
Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltıÇöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.