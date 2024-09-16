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Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

16.09.2024 08:45
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Kocaeli'nde düzenlenen AK Parti organizasyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Youtube yayınlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı'ya çok sert sözlerle yüklendi. Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı için 'Bu ahlaksız adam 90'larda asker postalları yalıyordu, bunlar vesayetin kölesiydi köpeğiydi' ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

Bilal Erdoğan, konuşmasında muhalefete de yüklenirken Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yasalaşan EYT'nin yanlış bir karar olduğunu anlattı.

BİLAL ERDOĞAN: EYT BÜYÜK BİR FELAKETTİR

EYT'nin Türkiye için çok büyük bir yük olduğunun da altını çizen Bilal Erdoğan, '42 yaşındaki insanlar emekli oldu. Bunların maaşını kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felakettir' dedi.

Bilal Erdoğan ayrıca gençlere seslenerek: 'EYT kötüyse ve yanlışsa bunun yanlış olduğunu söyleyecek söyleyebilen bir nesil olması lazım' çıkışında bulundu.

Mülteciler hakkında da konuşan Bilal Erdoğan, normalde ülkelerin mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanç sağladığını bunun doğru yönetilmesi gerektiğini belirtirken mültecilerin suçla ilişkilendirilmesini de sorumsuzluk ve ahlaksızlık olarak nitelendirdi.

AA-20240915-35651219-35651215-BILAL_ERDOGAN_KOCAELIDE_INSAN_HAKLARI_EGITIM_KAMPINDA_GENCLERLE_BULUSTU

FATİH ALTAYLI'YA 'AHLAKSIZ' GÖNDERMESİ: ASKERLERİN POSTALLARINI YALIYORDU

28 Şubat dönemini hatırlatan Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'dan bahsederek 'Bu kişiler asker yat deyince yatar kalk deyince kalkardı şimdi de başkası yat deyince yatıyor. Şimdi videolar çekiyor, bunlar çıkıp 90'ları anlatsın vesayetin köpeğiydik desinler' dedi.

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Fatih Altaylı Bilal Erdoğan
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