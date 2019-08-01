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Bilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.

Bilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Taksim Meydanı'nda bulunan merkezin açılışına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.
Dijital Gösterim Merkezi'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri sergilenirken hayatının anlatıldığı kısa filmler de izletiliyor. Açılışa katılan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hayatını ve çalışmalarını anlatan filmleri izledikten sonra, Sezgin'in eserleri hakkında bilgi aldı.

"BU MESAJ HEP ELİTİMİZ, AYDINIMIZ TARAFINDAN İŞLENDİ MAALESEF"
Burada konuşan Bilal Erdoğan, "Bunu yaparken temelde karşılaşılan bir tepki var. 'Bırakın bunları, millet aya gidiyor, neden geçmişe dönüyorsunuz' gibi. Eğer bize, biz Türk olduğumuz için bu trenleri kaçırdık, gelişemedik denmiş olmasaydı belki de bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ama maalesef üzerimizden 150-200 yıl boyunca silindir gibi bütün özgüvenimizi ezmek için, işte Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için geri kaldık. Bu mesaj hep elitimiz, aydınımız tarafından işlendi maalesef. Bu yüzden bizim yeniden bu özgüveni kendi kaynaklarımızdan inşa etmemiz için, ecdadımızın bilimlere ne kadar katkı yaptığını bilmemiz lazım. Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizim biz olmamız lazım." dedi.
(FOTOĞRAF)

Bilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamazBilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamazBilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamazBilal Erdoğan: Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz

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