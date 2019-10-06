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Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak'ın oğulları okçuluk mücadelesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, konfederasyonun başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ok atışı gerçekleştirdi.

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar her zaman olduğu gibi festivalin keyfini çıkaranların başında geldi. Etnospor heyecanını doyasıya yaşayanlar arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak da vardı.

Daha önce okçuluk eğitimi de alan Ömer Tayyip Erdoğan ile Ahmet Akif Albayrak'ın festivalde ilgi gösterdikleri geleneksel spor dallarının başında okçuluk sporu geldi. Etnospor Kültür Festival alanını gezmelerinin ardından iki kuzen soluğu Okçular Vakfı tarafından oluşturulan Ok Savaşları alanında aldı.

Ok savaşları kıyafetlerini giyen kuzenler, ziyaretçilerden 2 yaşıtları ile birlikte 4'lü bir takım oluşturdu. Karşılarında ise yine alana gelen ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik takım vardı.

Yaklaşık yarım saat süren ok savaşı hayli heyecanlı ve keyifli anlara sahne oldu. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in okçuluk eğitimi almaları nedeniyle okları ustalıkla nişanladıkları gözlendi. Centilmence bir yarış içinde geçen ve omuz omuza mücadele eden Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in takımı ok savaşını 15'e 9 kazanmayı başardı.

(DHA)

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Etnospor Kültür Festivali Bilal Erdoğan Berat Albayrak Ömer Tayyip Erdoğan Ahmet Akif Albayrak Ok mücadelesi

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