Bilal Erdoğan'ın EYT çıkışına AK Partili belediye başkanı Faruk Özlü'den destek: Ekonominin temeline konulan dinamittir!

Türkiye'de aylarca tartışılan ve daha sonra kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan EYT son iki gündür yeniden tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan muhalefeti eleştirerek EYT için 'felaket' ifadesini kullandı.

Bilal Erdoğan'a bir destek de AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den geldi.

"EKONOMİYE EN BÜYÜK DİNAMİT

Özlü'nün Bilal Erdoğan'ı desteklediği ifadeler şu şekilde;

Sayın Bilal Erdoğan beyin EYT ile ilgili açıklaması bir gerçeğin, bir doğrunun ifadesidir. Kendisini bütün kalbimle tebrik ediyorum.

EYT, 6 lı masanın seçim sürecinde bize dayattığı bir kumpastır. Dünyanın hiçbir yerinde 40 yaşında emeklilik yoktur. 2044 yılına kadar etkisi görülecek. Cumhuriyet tarihinde Türk ekonomisinin temeline konulan en büyük dinamittir.

Bu zararın baş sorumlusu, SGK eski Genel Müdürü ve onun siyasi ekibidir.

Teşekkürler Sayın Bilal Erdoğan. Tebrikler Sayın Bilal Erdoğan.

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Önceki gün yaptığı açıklamayla ses getiren Bilal Erdoğan ise, "Gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye (emeklilikte yaşa takılanlar) hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim." ifadelerini kullanmıştı.