Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki: Her şeyi ortaya dökmüş! Senin vicdanın, insafın kurumuş!

(Ayşenur'un cenazesinde yaşananlar) Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. Didim örgütümüz o siyasi cambazlığa izin vermedi. Ama bunlarda oyun biter mi? Bunu önceden duydum, aradım. Haksızlık yapmayın, şehit cenazesinde ikilik çıkarmayın. Ayşenur Ezgi, sosyalist bir evladımızdı. Cenaze hepimizin. Din görevlisini alet ettirip, bir saat orada güya tarafsız gibi... Didim'de tarafsız, Ankara'da Tayyip Bey'in emrinden çıkmayacak. Olmaz olsun öyle tarafsızlık.