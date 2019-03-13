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Bilal Erdoğan: Kendi kararlarını veren ülke iddiasını ortaya koyuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz.

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla buna sahip çıkanların Kuva-yi Milliye ruhuyla bir araya gelişini izliyoruz. Onun için bugün 'cumhur ittifakı'nı konuşuyoruz" dedi. Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Bülent Angın Bulvarı'ndaki TÜGVA Adana Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, TÜGVA yöneticileri ile 'cumhur ittifakı'nın ilçe belediye başkanı adayları katıldı. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, Türk kimliğine ve kültürüne vurgu yaptı. Erdoğan, "Eminim ki milletimiz, kendi kimliğini yücelten, aşağılık kompleksiyle değerlerini ayaklar altına almaya kalkmayanlarla bu seçimde yürüyecektir. Çünkü 21'inci yüzyılda kimliksiz, silik, kendini Batı'ya yarandırmaya çalışan bir ülke olmak yerine biz Allah'ın izniyle 15 Temmuz itibarıyla kesin olarak, Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla buna sahip çıkanların Kuva-yi Milliye ruhuyla bir araya gelişini izliyoruz. Onun için bugün 'cumhur ittifakı'nı konuşuyoruz" diye konuştu. TÜGVA bünyesinde yetişen gençlerin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın gereği olacak her türlü eğitimi ve teknolojik gelişimi takip edip, dünyada üretilmeyenleri Türkiye'de üretmenin mücadelesinde olacağını vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları söyledi: "Tüm bunları yaparken kendi benliğinden, kimliğinden, öz kimliğinden taviz vermeyecek. O zillete bir daha bu milleti düşürmeyecek. Gençlerimizin, çocuklarımızın ev ve okul dışında zamanını nerede geçirdiği konusunda güzel bir alternatif ortaya koyuyor TÜGVA. İşte anne-babaların 'Çocuklarımı ben nasıl koruyarak yetiştireceğim?' endişesi var ya işte onlara da bir güvence. Böyle emniyetli böyle destekleyici, gelişimine katkı sağlayan mekanlar. Gelip burada oyun da oynayacak gençlerimiz. Mini golf da oynayacaklar. TÜGVA mini golf yapıyor. Çok pratik, çok keyifli, her yere taşınıyor. Bazen bahçede oldukları zaman okçuluk yapıyorlar. Çocuklar, gençler ne aktivite istiyorsa onların etrafında şekillenen bir gençlik vakfı."

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