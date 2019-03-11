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Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Manavgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Ahmet Özel'in annesi adına yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii'nin açılış törenine katıldı.

Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Manavgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Ahmet Özel'in annesi adına yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii'nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Manavgatlı Ahmet Özel'in annesi Şükran Özel adına Manavgat'ta yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii, açıldı. Caminin açılış törenine TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Atill ile Ahmet Özel ve annesi Şükran Özel katıldı. Çok sayıda davetli de hazır bulundu.
Kuran'ı Kerim okunarak başlayan açılışta Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, hizmete açılan camiyle birlikte Manavgat'taki faaliyet gösteren cami sayısının 250 olduğunu söyledi.
Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmasında camilerin İslam dininin bir şiarı olduğunu belirterek, yaşayan her canlının mutlaka öleceğini vurguladı. Bilal Erdoğan, "Ölümü hatırlayarak yaşayacağız ki doğruyu yanlışı, helali haramı birbirinden ayırt edebilelim. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşayalım. Ama geçmişi de hatırlamak lazım. Bugün burada bir cami açılırken, yakın tarihimizde, ülkede camilerin ahıra çevrildiği, camilerin yıkıldığı, molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var, düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu" dedi.
Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle cami hizmete girdi.

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Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldıBilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldıBilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldıBilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı

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