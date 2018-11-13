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Bilal Erdoğan radyo programına konuk oldu! İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:19 | Son Güncelleme

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın Best FM'de konuk olduğu bir programda İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

Bilal Erdoğan, Best FM’de Adem Metan’a konuk oldu. Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan’ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

Daha sonra radyo programcısının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, “Fenerbahçe’nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlarda benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımı Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim.” dedi.

Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, “Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum’da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun” diye konuştu. (DHA)

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Bilal Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan best fm italyanca şarkı adem metan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
NORMAL DEĞİLMİ AMERİKADA BÜYÜYÜP,İTALYADA YASAYAN,SÖZDE YERLİLER
KİMİSİ TAHSİL YAPARAK,KİMİSİDE ALLENGİLLİ İŞLER YAPARAK YAŞAR.BU KINALI ÇOCUKDA ÇOK GÜZEL İŞ ADAMLARINI SIRAYA KOYUP TAHSİLAT YAPMAK.
Allahtan italyanca bilmiyoruz.
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