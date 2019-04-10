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Bilal Erdoğan, Şanlıurfa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK’lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'Genç STK’lar' toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'nca (TGSP) Şanlıurfa'da düzenlenecek 'Genç STK'lar istişare toplantısı için TGSP Başkanı Ömer Faruk Terzi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Bilal Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin de hazır bulunduğu ziyarette Beyazgül’e başarı dileyen Erdoğan’a, Başkan Beyazgül tarafından tespih hediye edildi.

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