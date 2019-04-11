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Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun istişare toplantısı, Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun istişare toplantısı, Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katıldığı gençlik buluşmasında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve bölge illerinden gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de yer aldı. Toplantının açılışında konuşan Bilal Erdoğan, STK'ları dinlemek üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Gençleri dinleyerek gündemi anlamayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, benzer toplantıları farklı kentlerde sürdüreceklerini söyledi, "Çünkü konuşmaya ve birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise STK'ların sosyal ve siyasal hatta önemli yere sahip olduklarını vurguladı. Beyazgül, "Birçok şeyin ilk alıştırması STK'larda başlıyor. STK'lar toplumsal yaşam heyecanını, sorunları ortak bir şekilde çözme ve bir ekip işini öğretiyor. Bu bakımdan bu toplantı çok önemli. Hele de böyle bir bölge toplantısında birçok STK'nın da bir araya gelerek kaynaşması da ayrı bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

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Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştuBilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştuBilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştuBilal Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

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