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  4. Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun

Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, '2019 Prof.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' için düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, "Kendinize iddialı hedefler koyun. Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor" dedi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Karabük Belediyesi'nce nikah ve konferans salonunda düzenlenen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' programına katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bilim bütün insanlığın malı. Bilim batının, doğunun filancanın değil. Bilim bütün dünyanın malı. 'Armut piş ağzıma düş' yok. Eğer ilerlemek istiyorsak, teknolojide çağı yakalamak istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsak, dünyada güçlü bir millet, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay lokma yok, çalışmak var, gayret var, emek var. Kendinize iddialı hedefler koyun. Karabük'ün Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor. Bu ümmet bunu hak ediyor" dedi.
Konferansta, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 'İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları' konulu sunum yaptı. Konferans sonunda Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilal Erdoğan'a plaket verdi.

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