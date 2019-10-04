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Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

4. Etnospor Kültür Festivali'nde AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Erdoğan ve Kazancı, festival ve geleneksel sporlarla ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AA Spor Masası Bilal Erdoğan Hakan Kazancı

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