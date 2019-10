Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk oldu (2)

- Festivalde bu sene "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganı belirlendi. Sloganı nasıl bir süreçte belirlediniz ve burada vermek istediğiniz mesaj nedir?

Bilal Erdoğan: "Burada çok büyük bir ekip işi var. Konfederasyonumuzun kurullarındaki arkadaşların sayısı 30'un üzerinde. Farklı uzamanlıklara sahip olan bir grubumuz var. Bunların altında ise profesyonel çalışanlar var. Bir gönüllülük programı da başlattık. Bize destek olan ve yıl boyunca ofislerimizde stajyer olarak çalışan uluslararası öğrenciler var. Kendi dillerinde geleneksel spor dallarının araştırmalarını yapıp bize bilgi veriyorlar. Biz yıl boyunca slogan ve konsept önerilerini, genel sanat yönetmenimizin önderliğinde yönetim kuruluna sunuyoruz. Arasından uygun olanları seçtikten sonra karar veriyoruz. Ayrıca şöyle bir şey de yaptık. Ok at, güreş tut ve at bin sloganımızın 3'ünü de yapıp, sosyal medyadan hashtagimizi paylaşan herkese özel bir hediyemiz olacağını da vadettik."

Hakan Kazancı: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganında azim, mücadele ve kararlılık var. Geleneksel sporlarımız bu 3 unsuru da barındırıyor. Hepsi deyimlerden geliyor. Her şeyimiz aslında geçmişe dayanıyor. Bu 3 unsurun da bu sene içinde bulunduğumuz ortama uygun olduğunu kararlaştırdık. Yerinde bulduk ve onun için yola çıktık. Ayrıca 3 küçük sloganımız daha var. At bin, ok at ve güreş tut. Bunları da duyurduk. İddialı olarak yola çıktık. Misafirler istediği takdirde at binip, ok atıyor. Yağlı ve normal güreşleri yapacak arkadaşlarımız da var."