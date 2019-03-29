Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız Beyoğlu'nda bayrak yürüyüşüne katıldı

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Bilal Erdoğan ve çok sayıda vatandaş Beyoğlu’unda yapılan bayrak yürüyüşüne katıldı.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Bilal Erdoğan ve çok sayıda vatandaş Fatih Sultan Caddesi ve Kasımpaşa arasında yapılan bayrak yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında 300 metrelik bir Türk Bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından taşındı.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN YENİ UFUKLARA YELKEN AÇTIĞI BİR DÖNEM YAŞAYACAĞIZ”

Haydar Ali Yıldız’a çok güvendiğini dile getiren Bilal Erdoğan, “Haydar Ali Başkanımızla uzun yıllardır Okçular Vakfı’nda zaten beraberiz ve çok güzel şeyler yapacağından şüphemiz yok. Bütün komşularımıza, vatandaşlarımıza, bütün İstanbullu hemşerilerimize bu seçimde doğru olanı yapmalarını ve ülkemiz üzerinde gözleri olanlara değil, kalbi ülkemizle beraber çarpanları sevindirecek şekilde sandığa gitmelerini diliyorum. Ama muhakkak sandığa gitmeli yani Pazar günü benim vatandaşım evinde oturmayacak. Ülkemiz için bir demokrasi bayramı olacak. 1 Nisan itibari ile 4 buçuk yıl yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyumlu bir şekilde çalıştığı, gönül belediyeciliğinin yeni ufuklara yelken açtığı bir dönem yaşayacağız” ifadelerini kullandı.