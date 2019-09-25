Bilal Erdoğan'dan Isparta Belediyesi'ne ziyaret

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, TÜGVA Isparta Temsilciliği tarafından Bilal Erdoğan'a, üzerinde 'TÜGVA' yazan çiçek verildi.

Belediyede gazetecilere açıklamada bulunan Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu olarak Isparta'da bir randevumuz vardı. Denizli'ye geçerken sayın başkanımızın ısrarını kırmadık, ziyaret ettik. Çok seviyoruz, gül şehri Isparta’mızın başkanına da teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de "Isparta’mıza şeref verdiniz. Bizler de Bilal Bey'i Isparta’mızda görmekten son derece mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. İnşallah sizleri tekrar bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Başdeğirmen tarafından Bilal Erdoğan'a, içerisinde gül ve lavanta ürünlerinin bulunduğu; belediye bünyesinde üretimi yapılan gül işlemeli sandık ile lavanta ve gül tablosu hediye edildi. Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan Isparta'dan ayrıldı.

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