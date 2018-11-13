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Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

BİLAL Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) BİLAL Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu. Program bir sürpriz ile başladı. Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. Daha sonra radyo programcısının sorularını yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi.

Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkıBilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

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