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Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat Müziği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

BİLAL Erdoğan, İtalyanca şarkının ardından Türk sanat müziği seslendirdi.

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat Müziği

Erhan TEKTEN - Esma ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) BİLAL Erdoğan, İtalyanca şarkının ardından Türk sanat müziği seslendirdi.
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, önceki gün Best FM'de Adem Metan'a konuk oldu. Programda sürprizler yaşandı. İlk olarak Bilal Erdoğan'ın İtalya'nın pop-rock yıldızı Ligabue'nın 2013 yılında piyasaya sürdüğü "Mondovisione" albümünün ikinci single'ı olan "Tu Sei Lei" adlı şarkısını seslendirdiği kayıt dinletildi.
Daha sonra ise Bilal Erdoğan'ın Türk sanat müziği söylediği kayıt yayınlandı. Bilal Erdoğan'ın bu kez Artaki Candan'ın "Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar" adlı eserini seslendirdiği duyuldu.
Radyo programcısının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, koyu Fenerbahçeli olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlar da benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi. Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat MüziğiBilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat Müziği

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