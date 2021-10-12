Bilal Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

Düzenledikleri kamplarda alanında uzman eğitmenlerle işaret dili, ilkyardım, spor, dans, tiyatro, resim gibi birçok alanda eğitim atölyelerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Bilal Özdemir, geçtiğimiz yıllarda çantalarına doldurdukları oyuncak, defter, kalem, kitap ve çikolatalarla çocukların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

BİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Yaşı, memleketi ve hayat hikâyesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan Bilal Özdemir, yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiriyor. Daha önce bir gazeteye verdiği röportajda Van’a ve Kars’a giderek çocuklara kitap, defter, oyuncak gibi birçok şey dağıttıklarını söyleyen Özdemir, gönüllülük esasıyla önemli projelere imza attı.

InterTurkey grup adminlerinden Bilal Özdemir, grubun yaptığı onlarca kamp ve etkinlikte birçok insan tanıdıklarını, hayatlarına dokunduklarını, onlardan çok şey öğrendiklerini ifade ederek, “Biz biliyoruz ki Türkiye’nin neresine gidersek gidelim kapısını bize açacak bir ev mutlaka var.’’ dedi. Bunu bilmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Özdemir, ‘’Bu durum bize bazı şeyleri boşuna yapmadığımızı gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Hayatın sadece eğlence kısmında var olmadığını aktaran Özdemir, grubun ülke çapında yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insana umut olduğunu belirtti. 2018’de 120 genç gezginin toplanarak çocukları mutlu etmek için yola çıktıklarını anlatan Özdemir, Doğu Ekspresi’ne, Kars’a doğru yola çıktıklarını kaydetti. Bir tren dolusu insanın, çantalarına oyuncak, defter, kalem, kitap, çikolata doldurduğunu aktaran Özdemir, 4 okula gittiklerini ve onların yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

2019’da da yine aynı amaçla 180 kişi ile birlikte Van Gölü Ekspresi ile Van’a gittiklerini söyleyen Bilal Özdemir, ‘’Orada da önceden görüştüğümüz 4 okula yardım götürdük. Bir kız çocuğu vardı, biz kitap verirken ‘gerçekten bu kadar yolu sadece bizim için mi geldiniz ben bu kitabı ömrümün sonuna kadar saklayacağım’ dedi. Koca koca insanlar göz yaşlarımızı tutamamıştık bunu duyunca. Her insana, her canlıya saygımız ve sevgimiz sonsuzdur ama konu çocuklar olunca akan sular duruyor bizim için.” dedi.

Çocuklara karşı ayrı bir düşkünlükleri olduğunu vurgulayan Bilal Özdemir, “Lösev’de 24 Saat Umut isminde bir projemiz olmuştu, bu proje ile birlikte lösemili çocuklarımız için ciddi bir maddi yardım toplamıştık. Daha sonra Gaziosmanpaşa Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarımıza sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıp hediyeler götürmüştük; çok sevindi güzel evlatlarım. Dedik ki daha çok çocuğu mutlu edelim. Beykoz’da bulunan Galip Öztürk Çocuk Sığınma Evi yetkilileri ile iletişime geçtik, birçoğu psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan çocuklardı. Doğum tarihlerini dahi bilmiyorlardı. Biz de o gün toplandık 99 minik yüreğin temsili olarak doğum gününü kutladık; pastalarını kestik. Mutluluklarını size şurada tarif edemem. Yaşamalısınız. İyilik bulaşıcıdır, korkmayın bulaşın’’ ifadelerini kullandı.

Özdemir, yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi;

Birçok şehirde ilköğretim okulunda InterTurkey adına kütüphaneler açtıklarını, Down sendromlu çocuklar için farkındalık etkinlikleri düzenlendiklerini dile getiren Bilal Özdemir “Var olduğumuz müddetçe dokunabildiğimiz tüm hayatlara dokunacağız, gidebildiğimiz tüm yerlere ayak basacağız. ” dedi.

Grup aynı zamanda Türkiye geneli eş zamanlı olarak besleme etkinlikleri gerçekleştiriyor. Yüzlerce sokak canlarına mama dağıtımı yaparken, 2019’da da Kadıköy’de sanatçı Melis Dağ ile birlikte sokak hayvanları için konser düzenledi. Konsere girişler de sadece mama ile yapıldı. Elde edilen tüm mamalar da besleme etkinliklerinde dağıtıldı. Bu uygulamaları rutin olarak yaptıklarını söyleyen Özdemir, katılmak isteyen herkesi gönüllerinden koptuğunca mama ile buluşmaya çağırdı.

Grubun kendi uygulaması olan “Gezgin Burada” uygulamasıyla birlikte tüm gezginlerin bir arada olduğunu, birbirlerine daha kolay ulaşabildiklerini, yapılacak tüm etkinliklere dair bilgilerin yer aldığı ücretsiz bir uygulama olduğunu belirten Özdemir, “Doğaya, insana, hayvana kısacası bu evreni paylaştığımız her şeye saygı duyabilmek insan olmanın en temel gereğidir. Her şey ‘birken, birlikte iken güzeldir’ Hepimiz bu tablonun en güzel renkleriyiz, birbirimize dokunabildikçe yeni renklere bürüneceğiz; yeter ki bunu yapabilelim” diyerek, InterTurkey’in ses getirecek işler yapmaya devam edeceğini duyurdu.



