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  4. Bilardo salonunda feci kavga! Ortalık karıştı, istekalar kafalarda kırıldı

Bilardo salonunda feci kavga! Ortalık karıştı, istekalar kafalarda kırıldı

02.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'tan gelen kavga görüntüleri dehşete düşürdü. Bir bilardo salonunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada yumruklar istekalar havada uçuştu. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki bilardo salonunda yumruk ve istekalar konuştu. İki istekanın kafalarda kırıldığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİLARDO SALONU BİR ANDA KARIŞTI

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda yaşandı. Bilardo salonuna oyun oynamak için gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı.

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YUMRUK VE İSTEKALAR KONUŞTU

Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu.

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İSTEKAYI KAFASIDA KIRDI

Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı.

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Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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(DHA)

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