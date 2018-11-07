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Bild: Dışişleri Erdoğan ziyareti için 160 bin euro ödedi

07.11.2018 00:31 | Son Güncelleme

Bild gazetesinin haberine göre, Erdoğan’ın Berlin ziyaretinin maliyeti 160 bin euroyu aştı.

Bild: Dışişleri Erdoğan ziyareti için 160 bin euro ödedi

Haberde, Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan güvenlik önlemleri masraflarının bu paraya dahil olmadığına dikkat çekildi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı ziyaretin Almanya'ya maliyetine ilişkin bilgiler açıklandı.

Bild gazetesinin Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Otto Fricke’nin hükümete verdiği soru önergesine dayandırdığı haberinde, Erdoğan’ın ziyareti için Alman Dışişleri Bakanlığı’nın 160 bin eurodan fazla ödeme yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün de Bild gazetesine bu bilgiyi teyit ettiği kaydedildi. Bu para ile Erdoğan’ın onuruna Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in verdiği akşam yemeğinin ve diğer protokol masraflarının karşılandığı aktarıldı.

Bild gazetesinin haberinde Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle alınan güvenlik önlemleri masraflarının bu paraya dahil olmadığına dikkat çekildi. Güvenlik önlemlerinin masraflarının Maliye Bakanlığı tarafından incelendiği bilgisi verildi. Erdoğan’ın ziyareti sırasında Berlin'de güvenlik önemleri en üst düzeye çıkartılmış ve 4 bin 200 polis görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirmişti. Erdoğan Berlin ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile iki görüşme gerçekleştirmişti.

Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e giden Erdoğan, burada Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii’nin açılışını yapmıştı. Erdoğan’ın devlet ziyaretinde bulunması, Almanya’da eleştirilere yol açmış, ziyareti nedeniyle Berlin ve Köln'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

DW,KNA/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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