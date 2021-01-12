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Bild: Merkel önlemlerin Nisan'a kadar sürmesini istiyor

12.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Bild: Merkel önlemlerin Nisan'a kadar sürmesini istiyor

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel tam kapanma önlemlerinin Nisan ayı başındaki Paskalya yortusuna kadar yürürlükte kalmasını istiyor.

Alman Bild gazetesinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin meclis grup toplantısındaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'da Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma önlemlerinin Nisan başındaki Paskalya yortusuna kadar devam etmesini istiyor.

Habere göre Merkel, "İngiltere'de ortaya çıkan virüsü durduramamız halinde Paskalya'ya kadar bugünkünün on katı vaka ile karşı karşıya kalırız. Sekiz-on hafta daha sert önlemleri uygulamamız gerekiyor" dedi.

Almanya'da Başbakan Merkel ile geçen hafta bir araya gelen eyalet başbakanları, hem önlemleri sıkılaştırmış hem de yürülükteki önlemlerin ilk etapta Ocak sonuna kadar devam etmesinikararlaştırmıştı. Eyalet başbakanları ile federal hükümet temsilcilerinin 25 Ocak'ta bir toplantı daha yaparak hem durumu değerlendirmesi hem de önlemlerin yürürlükte kalıp kalmayacağı konusunda karar vermesi bekleniyor.

Almanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan kapanma önlemlerine karşın Almanya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saat içerisinde 12 bin 802 yeni vaka tespit edildi, 891 kişi de Covid-19'a bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) verilerine göre 8 Ocak'ta bin 188 kişi salgında yaşamını yitirirken, pandemide en yüksek günlük kayıp verilmişti. Bir önceki en yüksek can kaybı 30 Aralık'ta kaydedilmiş, bu tarihte bin 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Toplam can kaybı 41 bin 577 olarak gerçekleşirken, bunun yarısından fazlası Aralık ayının başından bu yana meydana geldi. Noel ve yılbaşı tatili süresince daha az test yapılması nedeniyle vaka sayılarının etkilenmiş olabilieceği belirtiliyor. Başbakan Angela Merkel de gerçek vaka artış oranının 17 Ocak'tan sonra netleşeceğini söyledi.

Almanya'da vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle aralık ayı ortasında alınan kapanma önlemleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sertleştirilmişti. Yeni önlemlere göre, Almanya'da hane üyeleri dışarıda en fazla bir kişi ile buluşabiliyor. Dükkanlar, okullar, ana okulları ve çocuk yuvaları kapalı kalırken 7 günlük vaka ortalamasının yüksek olduğu bölgelerde kişiler geçerli nedenleri olmadan evlerinden 15 km.'den öteye gidemiyor.

dpa,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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