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  4. BİLDEF’ten fedarasyonlar çalıştayı

BİLDEF’ten fedarasyonlar çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) öncülüğünde Bursa’da ilk kez Hemşehri Dernekleri Federasyonları Çalıştayı yapıldı.Çalıştayda bir konuşma yapan Bildef Genel Başkanı Ramazan Alp, "Bizler Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı illerinden göç ederek Bursa’ya yerleşmiş ve Bursa’yı yurt edinmiş bir ağacın farklı dallarıyız.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) öncülüğünde Bursa’da ilk kez Hemşehri Dernekleri Federasyonları Çalıştayı yapıldı.
Çalıştayda bir konuşma yapan Bildef Genel Başkanı Ramazan Alp, "Bizler Balkanlardan, Kafkaslardan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı illerinden göç ederek Bursa’ya yerleşmiş ve Bursa’yı yurt edinmiş bir ağacın farklı dallarıyız. Unutmamamız gerekir ki nereden gelirsek gelelim bizim asıl memleketimiz artık Bursa’dır. Bu bilinçle bir yandan kendi örf-adetlerimizi gelenek ve göreneklerimizi yaşatırken, bir yandan da Bursa kültürü ile yoğrulmalı, kentlilik bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.
Bursa’nın meselelerini ve bunun çözümüne yapılacak katkıyı masaya yatırdıklarını ifade eden Alp, "Bu bağlamda Bursa’nın bütün değerleri, zenginlikleri bir araya gelerek, varsa bir sözümüz söyleyelim istedik. Amacımız hem tanışmak, kaynaşmak, fikir alışverişinde bulunmak, hem de ortak paydalarda buluşarak, yaşadığımız şehrin sorunlarına katkıda bulunmak olmalıdır. Sivil toplum örgütleri toplumların aynasıdır. Güçlü toplumlar güçlü sivil toplum örgütleriyle ayakta kalabilirler. Bursa’daki hemşehri derneklerimizin çatı örgütleri olan Federasyonların yaşadığımız uluşehir adına ve hemşehrileri adına söyleyecek bir fikirleri, bir projeleri ve bir sözleri vardır" diye konuştu.
Ortaya somut bir şeyler koyup üzerinde fikir yürütmek gerektiğine dikkat çeken Ramazan Alp, "Yaptığımız toplantılardan bir sonuç çıkararak yerel yöneticilerin önüne koymalıyız. Bu ortak akla Bildef olarak öncülük etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Çalıştaya katılan tüm federasyon başkanları böyle bir toplantıya öncülük yaptığı için Bildef Genel Başkanı’na ve Yönetim Kuruluna teşekkür ettiler.
Çalıştay sonrası yöneticilerin her ay farklı bir federasyonda bir araya gelip birlikteliğin sürdürülmesi, insana dokunan projelere imza atılması karara bağlandı.

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