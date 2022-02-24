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Bildiğiniz her şeyi unutun! Hangisi daha sağlıklı: Tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü veya yağsız süt mü?

24.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt, dünyadaki en doğal besleyici içecektir. Özellikle çocuklar için temel gıdalardan biri olan süt, beslenme çantalarının da vazgeçilmezlerinden biridir. Onlarca yıldır sağlıklı beslenme kurallarından biri olarak 2 yaşından büyük herkes için en sağlıklısının az yağlı süt olduğu söylendi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar durumun öyle olmadığını ortaya çıkardı.

Bildiğiniz her şeyi unutun! Hangisi daha sağlıklı: Tam yağlı süt mü, yarım yağlı süt mü veya yağsız süt mü?

Sütle ilgili yapılan son araştırmalar insanların kafasında soru işaretleri yarattı. Market raflarında tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yağsız süt, light süt, laktozsuz süt gibi onlarca farklı süt çeşidinin olması tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını değiştirdi. Tam yağlı sütlerin okul öncesi çocukları için ve sindirim sistemi hassas olanlara için tercih edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

YAĞ İÇERİĞİ BAKIMINDAN SÜTLER

Tam yağlı süt, içindeki yağ miktarı değişmediği için bazen "normal süt" olarak anılır. Yağsız ve az yağlı olanlar ise sütün içindeki yağ miktarı düşülerek üretilen sütlerdir.

  • Tam yağlı süt: %3.25 süt yağı
  • Yarım yağlı süt: %1 süt yağı
  • Yağsız: %0,5'ten az süt yağı

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SÜTLER ARASINDAKİ FARKLAR

  • Yağ, porsiyon başına diğer besinlerden daha fazla kalori içerdiğinden, daha yüksek yağ içeriğine sahip sütün kalorisi daha yüksektir.
  • Her süt türü benzer miktarda mikro besin içeriyor olsa da D vitamini miktarı biraz farklı olabilir.
  • Süt çeşitleri arasındaki bir diğer önemli besin farkı, kalp ve beyin sağlığının iyileştirilmesi ve inflamasyonun azaltılması dahil olmak üzere birçok sağlık yararı ile bağlantılı bir yağ türü olan omega-3 yağ asitlerinin miktarıdır. Bir bardak süt ne kadar fazla yağ içeriyorsa, omega-3 içeriği o kadar yüksek olur.
  • Araştırmalar organik tam yağlı sütün normal tam yağlı sütten daha fazla miktarda omega-3 içerdiğini göstermiştir.

TAM YAĞLI SÜT SAĞLIKSIZ MI?

Healthline’ın sütle ilgili yapılan birçok araştırmadan derlediği habere göre; uzmanlar, sağlıklı beslenme ve kalp sağlığı için risk faktörü olan kolesterol seviyelerini artırabileceğinden doymuş yağın sınırlandırılmasını önerir. Bu yüzden tam yağlı süt kullanımının kontrollü olması gerektiği savunulur.

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Geçmişte, doymuş yağ içeriği nedeniyle tam yağlı süt sağlıksız olarak kabul edildi, ancak son araştırmalar bu öneriyi tam olarak desteklememektedir.

KİLO VERMEK İSTEYENLER: TAM YAĞLI SÜT İÇİN

Birçok insan, fazla yağ ve kalorilerden kaçınmak için tam yağlı süt içmez. Yapılan çalışmalar, tam yağlı süt ürünleri tüketmenin aslında kilo yönetimini desteklemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. 2020 yılında yapılan bir araştırmada, tam yağlı süt tüketiminin çocuklarda kilo alımı veya yağ alımı ile ilişkili olmadığı sonucuna varıldı.

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YAĞSIZ SÜT İÇMENİN FAYDALARI

Özellikle diyet yapanların tercih ettiği yağsız sütler, düşük kalorili diyet uygulayanlar için faydalıdır. Çünkü; kalorisine oranla yüksek derecede vitamin ve mineral barındırır. Hatta yağsız süt, fincan başına yaklaşık 325 mg kalsiyum sağlayan en zengin besin kaynaklarından biridir.

Ayrıca D vitamini, fosfor ve potasyum da dahil olmak üzere diğer birçok önemli vitamin ve mineral alımını artırmanın harika bir yolu olabilir.

Kısaca yağsız süt, tam yağlı sütle yaklaşık olarak aynı miktarda protein ve kalsiyum sağlar ancak daha az kalori içerir.


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