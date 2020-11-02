Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...

Yakından televizyon izleme gözleri bozduğu düşünüldüğü için tercih edilmez. Hatta anne-babalarla çocuklar arasındaki en büyük tartışma konularından biridir. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası evde eğitime geçilmesiyle çocukların televizyonu yakından izlemesi aileleri endişelendirmektedir. Peki, yakından televizyon izlemek gözleri bozuyor mu?

YAKINDAN TELEVİZYON İZLEMEK GÖZLERİ BOZUYOR MU?

Yakından televizyon izlemenin gözleri bozduğuna dair bu yaygın inanç biraz eskiye dayanıyor. 1960'larda General Electric adlı şirketin sattığı televizyonların, normalden çok daha fazla radyasyon yaydığı tespit edilir. Daha sonra şirket, sorunlu televizyonları piyasadan kaldırsa da toplumda oluşan bu yaygın inancın yerleşmesini önleyemez.

YAKINDAN TELEVİZYON İZLEME GÖZDEKİ RAHATSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARIYOR

Tabii ki de bu inancın dayanağı bununla da sınırlı değil. Eskimolar üzerinde yapılan bir deneyde, 56 yaşındaki Eskimolarda miyop oranının %0 olduğu ancak çocuklarında bu oranın %59'lara ulaştığı tespit edilir. Ancak araştırma çoğu bilim adamı açısından kabul görmemiştir. Aynı şekilde Avustralya'da yapılan diğer bir araştırmada, dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların miyop oranının daha düşük olduğu gözlemlemiş ancak bunun televizyonla ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. Bugün uzmanlara göre televizyonu yakından izlemek gözleri bozmuyor; gözdeki rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor.