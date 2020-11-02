Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...

Yakından televizyon izleme gözleri bozduğu düşünüldüğü için tercih edilmez. Hatta anne-babalarla çocuklar arasındaki en büyük tartışma konularından biridir. Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası evde eğitime geçilmesiyle çocukların televizyonu yakından izlemesi aileleri endişelendirmektedir. Peki, yakından televizyon izlemek gözleri bozuyor mu?
Yakından televizyon izlemenin gözleri bozduğuna dair bu yaygın inanç biraz eskiye dayanıyor. 1960'larda General Electric adlı şirketin sattığı televizyonların, normalden çok daha fazla radyasyon yaydığı tespit edilir. Daha sonra şirket, sorunlu televizyonları piyasadan kaldırsa da toplumda oluşan bu yaygın inancın yerleşmesini önleyemez.
YAKINDAN TELEVİZYON İZLEME GÖZDEKİ RAHATSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARIYOR
Tabii ki de bu inancın dayanağı bununla da sınırlı değil. Eskimolar üzerinde yapılan bir deneyde, 56 yaşındaki Eskimolarda miyop oranının %0 olduğu ancak çocuklarında bu oranın %59'lara ulaştığı tespit edilir. Ancak araştırma çoğu bilim adamı açısından kabul görmemiştir. Aynı şekilde Avustralya'da yapılan diğer bir araştırmada, dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların miyop oranının daha düşük olduğu gözlemlemiş ancak bunun televizyonla ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. Bugün uzmanlara göre televizyonu yakından izlemek gözleri bozmuyor; gözdeki rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor.
Televizyonu yakından izlemekle gözlerin bozulması arasında bir ilişki yoktur. Ancak televizyonu sürekli olarak yakından seyretme eğilimi olan birinde, bu durumun altında yatan bazı göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, televizyon izlemenin göz sağlığını bozmadığını söyledi. Ailelerin; göz bozukluğunun kabahatlisi olarak televizyonu gördüklerini ancak televizyon ve göz arasındaki ilişkinin, yakın televizyon izlemenin gözü bozması değil, gözünde bozukluk olan bir çocuğun televizyonu yakından izlemesi olarak vurguladı. Ayrıca bu durumun sadece çocuklar değil, yetişkinler için de geçerli olduğunu ekledi.
Televizyondan ziyade loş ışıkta kitap okuma, bilgisayar karşısında çok vakit geçirmek, akıllı telefon ekranına uzun süreli bakmak ve uyku düzensizliği gibi etkenler göz sağlığı için daha önemli problemlerdir. Ancak uzmanlara göre, yakından televizyon izlemek göz sağlığını bozmasa da son yıllarda televizyon büyüklüklerinin artması ve oda büyüklüğüne uygun televizyon seçimi yapılmaması, göz ve baş ağrıları gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Yani televizyon izlemek, tam olarak göz bozukluğuna sebep olmasa da bu eylemin göz üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu da göz ardı etmemeliyiz.