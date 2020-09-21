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Bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi.Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri hızla devam ediyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri hızla devam ediyor. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 41 kişi kontrol edilerek, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 8 adet düzenek tespit edilerek, imha edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da usulüne uygun avlanmakta olan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor.

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