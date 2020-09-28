MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bıldırcın yemeği ve dolması nasıl yapılır? MasterChef bıldırcın tarifi ve gerekli malzemeler

Bıldırcın yemeği ve dolması nasıl yapılır? MasterChef bıldırcın tarifi ve gerekli malzemeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 01:59 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmacılardan bıldırcın ana ürünlü bir yemek yapmaları istendi. MasterChef eleme turunda bazı yarışmacılar bıldırcın dolması yaparken bazıları ise fırında ve tavada bıldırcın yemeği yaparak şeflerin karşısına çıktılar. Bıldırcın yemeği de MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef bıldırcın dolması ve yemeği nasıl yapılır? İşte fırında bıldırcın ve bıldırcın dolması tarifi ve malzemeleri.

Bıldırcın yemeği ve dolması nasıl yapılır? MasterChef bıldırcın tarifi ve gerekli malzemeler

MasterChef Türkiye yeni bölümde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te eleme turunda ünlü şefler, yarışmacılardan bıldırcın ana ürünlü bir yemek yapmalarını istedi. Bıldırcın Osmanlı saray mutfağını süsleyen enfes bir yemektir. Peki, bıldırcın dolması nasıl yapılır? İşte bu lezzeti evde yapmak için gerekli malzemeler, bıldırcın dolma tarifi

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

7-8 adet bıldırcın

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

Yeterince tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tencereye koyduğunuz yağda soğanı pembeleştirin, ardından pirinci, tuzu, karabiberi, tarçını, üzümü ve bademi koyup sıcak su ilave edin. Pirincin suyunu çektirin, daha sonra nar ekşisi ve bal ilave edin. Diğer tarafta 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden arkalı kızartıp fırın tepsisine koyun. İçlerine, yapmış olduğunuz pilavdan yeterince doldurup kürdanlarla ağızlarını birleştirin. Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine ve yanına domates, nane ve soğan halkaları ile süsleyip servis yapın.

FIRINDA BILDIRCIN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 tane bıldırcın, tuz, karabiber, kırmızı toz biber

FIRINDA BILDIRCIN TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle bıldırcınları ikiye ayırın içini temizleyin. Sonra suyun altında yıkayın. uz, karabiber, kırmızı toz biber ve sıvı yağ ile karıştırın. Tepsiye dizin üzerine tavada erimiş tereyağını sürün. 180 derecede 45 dakika boyunca üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜstsüz pozu tartışma yarattıÜstsüz pozu tartışma yarattı
MasterChef macerası kısa sürdü!MasterChef macerası kısa sürdü!
Evlenince merak konusu olduEvlenince merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı!
Koronavirüs salgınında bir eşik daha aşıldı!
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
'Ruh ikizini buldu!' İstanbul'a döndü
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Boluğur'dan tatil pozları! 'Su perisi' notuyla paylaştı
Merve Boluğur'dan iddialı pozlar! 'Su perisi' notuyla paylaştı
MasterChef Celal kimdir? MasterChef Türkiye Celal Sarıgül kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi
MasterChef macerası kısa sürdü!
MasterChef Didem Devay kimdir? MasterChef Türkiye yarışmasıcı Didem kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
MasterChef'in yeni yarışmacısı belli oldu!
Kim Kardashian Twitter paylaşımlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
MasterChef'te kim elendi? İddialı yarışmacı veda etti! İşte 27 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen isim
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl?
Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Oktay Kaynarca'dan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.