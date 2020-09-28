Bıldırcın yemeği ve dolması nasıl yapılır? MasterChef bıldırcın tarifi ve gerekli malzemeler

MasterChef Türkiye yeni bölümde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te eleme turunda ünlü şefler, yarışmacılardan bıldırcın ana ürünlü bir yemek yapmalarını istedi. Bıldırcın Osmanlı saray mutfağını süsleyen enfes bir yemektir. Peki, bıldırcın dolması nasıl yapılır? İşte bu lezzeti evde yapmak için gerekli malzemeler, bıldırcın dolma tarifi

BILDIRCIN DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

7-8 adet bıldırcın

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

Yeterince tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tencereye koyduğunuz yağda soğanı pembeleştirin, ardından pirinci, tuzu, karabiberi, tarçını, üzümü ve bademi koyup sıcak su ilave edin. Pirincin suyunu çektirin, daha sonra nar ekşisi ve bal ilave edin. Diğer tarafta 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden arkalı kızartıp fırın tepsisine koyun. İçlerine, yapmış olduğunuz pilavdan yeterince doldurup kürdanlarla ağızlarını birleştirin. Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine ve yanına domates, nane ve soğan halkaları ile süsleyip servis yapın.