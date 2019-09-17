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Bıldırcınları aldatanlar cezasız kalmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av denetimlerinde bıldırcın sesi çıkaran cihazlara el konulurken, usulsüz avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Tokat’ta av sezonun başlaması ile birlikte denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, belgesiz ve usulsüz avlanmalara göz açtırmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av denetimlerinde bıldırcın sesi çıkaran cihazlara el konulurken, usulsüz avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tokat’ta av sezonun başlaması ile birlikte denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, belgesiz ve usulsüz avlanmalara göz açtırmıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Zile ve Turhal ilçelerinde yapılan denetimlerde bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarına neden olan 2 adet cihaz ile takozsuz olarak kullanılan 1 adet av tüfeğine el konuldu. Usulsüz avlanan 2 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı. Niksar ve Başçiftlik ilçelerinde projektörle avlanan 4 avcıya ise 3 bin 441 lira ceza işlem uygulanırken, 2 otomatik tüfek ile 1 projektöre el konuldu.
Öte yandan Tokat-Ordu sınırındaki kırsal alanda ayı, geyik ve karaca avına karşı Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından foto kapanı yerleştirildiği kaydedildi.

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