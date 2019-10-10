Bildiri imzalayan akademisyene beraat

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- 'BARIŞ İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ramazan Kurt, 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan beraat etti.

Ramazan Kurt, 14 Ocak 2016'da 'Barış için Akademisyenler Bildirgesi'ni imzaladığı gerekçesiyle Erzurum'da kaldığı evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ramazan Kurt, burada 'susma hakkını' kullandı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkeme çıkarılan Ramazan Kurt, yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de imza olayının ortaya çıkması ile birlikte hakkında idari soruşturma başlatılan Ramazan Kurt'u görevinden önce uzaklaştırdı, ardından ihraç etti.

Ramazan Kurt hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Ekim'de görülen ikinci celseye tutuksuz sanık Ramazan Kurt katılmazken, avukatı Celal Zunguldak hazır bulundu. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, sanık hakkında beraat karası verilmesini talep etti. Mütalaaya yerinde bulan avukat Celal Zunguldak, "Söz konusu fiili davranışların suç oluşturmayacağı Anayasa Mahkemesi kararı ile sabittir. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ramazan Kurt'un 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan beraatına hükmetti. Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, beraat gerekçesinde şunlara yer verdi:

"Her ne kadar sanık hakkında 10 Ocak 2016'da bin 128 akademisyenin imzasıyla 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda terör ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapan bildiriyi imzalayarak PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla kamu davası açılmış ise de; sanığın imzaladığı bildiri incelendiğinde herhangi bir silahlı terör örgütünün propagandasının söz konusu olmadığı, atılı suçun oluşması için gerekli olan cebir, şiddet ve tehdit unsurlarının gerçekleşmediği, söz konusu bildiride herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ve bu bildirinin propaganda suçunu oluşturmayacağı konusunda Anayasa Mahkemesi'nin 26 Temmuz 2019 tarih ve 2018/17635 başvuru sayılı kararının bulunduğu anlaşılmakla atılı suçun oluşmadığı görüldüğünden sanığın beraatine. Beraat eden sanık yönünden hükmedilen adli kontrol tedbirinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılmasına."

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