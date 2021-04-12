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Bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Emekli amirallerin avukatı konuştu

12.04.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, “Bunlar emekli amiraller. Sadece kendi şahsi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor” dedi.

Bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Emekli amirallerin avukatı konuştu

Gözaltına alınan amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, basın mensuplarına son durumu anlattı.

"GELDİKLERİNDE ÖĞRENECEĞİZ"

Avukat Göktaş, amirallerin hastaneye sevk edildiğini belirterek, ”Bu aşamadan sonra ne yapılacağını gerçekten biz de bilmiyoruz. Birkaç durum çıkabilir karşımıza. Savcı bey tekrar ifade alabilir. Kafasında eksik kalan hususlar varsa onlarla ilgili ifade alabilir. Komple ifadeyi alabilir, kendisi direkt bırakabilir, suç ceza hakimliğine sevk edebilir, adli kontrol isteyebilir. Geldiklerinde açıkçası öğreneceğiz” dedi.

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"BUNUN BİR BİLDİRİ OLDUĞUNU ASLA HİÇBİRİSİ KABUL ETMİYOR"

Avukat Göktaş, soruşturmanın gizliliği açısından ifadeler hakkında demeç veremeyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bunlar emekli amiraller. Sadece kendi şahsi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor. Duyuru ve açıklama diye değerlendiriyor. Zaten metnin başında da duyuru diye bir ifade var. Dolayısıyla bildiri gibi başka bir anlam yüklenecek, başka bir kelimeyle yüklenebilecek basın tarafından dile getirilmesinden ya da çeşitli kişiler tarafından, siyasetçiler tarafından dile getirilmesinden rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların burada dikkat çekmek istedikleri şey uzman oldukları bir alandı.” (İHA)

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