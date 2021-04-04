HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi

Bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi

04.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün sabah saatlerinde “bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatıldığını” açıklamıştı.

Bazı emekli amirallerin yayınladığı bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün sabah saatlerinde “bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatıldığını” açıklamıştı. Başsavcılık, büyük tepki çeken bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde yürüttüğü soruşturmayı titiz bir şekilde sürdürüyor. Soruşturmada, demokrasi ve hukuk karşıtı bildiri organizasyonunun başını çeken isimlerin belirlendiği öğrenildi. Tespit edilen isimlerin kısa bir süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.
”Vesayet hevesi” olarak değerlendirilen ve büyük tepki çeken bildiri, “milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallama” olarak yorumlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da “Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verilmişti.
MSB açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz" denilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım! 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım!
Baraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldıBaraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 104 amiralin yayınladığı bildiriye destek verenlere sert tepki

Altun'dan bildiriye destek veren siyasilere sert tepki

Annesi ve annesinin erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Annesi ve erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin açıklaması organizasyonuna öncülük edenleri tespit etti

Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı

Baraj ağzına kadar doldu! Kapakları açıldı

Son Dakika: 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.